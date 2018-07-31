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Ничего святого: в Черкассах грабитель срывал с детей золотые крестики, угрожая ножом

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Уголовник, недавно освободившийся из МЛС, угрожал детям ножом и отбирал у них золотые украшения. Награбленное сдавал в ломбард.
Ничего святого: злоумышленник грабил детей, срывая золотые крестики
Ничего святого: злоумышленник грабил детей, срывая золотые крестики
depositphotos.com

В Черкасской области правоохранители задержали грабителя, совершавшего разбойные нападения на детей. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции Черкасской области. 

По данным правоохранителей, подозреваемый два года назад освободился из мест лишения свободы и продолжил совершать уголовные преступления.

Мужчина, угрожая ножом, нападал на детей и забирал их золотые украшения. По данным правоохранителей мужчина совершил по меньшей мере четыре нападения на несовершеннолетних.

В дежурную часть Черкасского отдела полиции поступил ряд обращений от жителей города Черкассы о нападении неизвестного лица на их детей.

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Показания свидетелей были похожи между собой: дети, на которых было совершено нападение, играли во дворах у своих многоэтажных домов. Когда ребенок оставался наедине, к нему  подходил неизвестный мужчина, и, угрожая ножом отбирал золотые крестики.

Дети травм не получали, но были напуганы. Потерпевшими от рук нападавшего стали дети в возрасте от 4 до 9 лет, проживающие в разных районах города. Все жертвы описывали одного и того же мужчину.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, оперативники установили личность вероятно злоумышленника и места куда он сбывал золотые украшения. Мужчину задержали в одном из ломбардов города, когда он пытался сдать золотой крестик, который, как оказалось, принадлежал пострадавшему ребенку.

Поняв, что его разоблачили и, что у полицейских есть доказательства его вины, мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что не работает и ведет кочевой образ жизни. Средства на собственные нужды получил, совершая нападения на детей. Похищенное сдавал в ломбард.

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На сегодняшний день следствие обладает доказательной базой о совершении злоумышленником четырех разбойных нападений. Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении ряда уголовных правонарушениях предусмотренных частью 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове ранили ножом 13-летнюю девочку.

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Теги: Черкассы, грабитель, дети, нападение на ребенка, золотые крестики
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Комментариев (1)
Alexandr    31.07.2018, 16:59
Оценка:  0
Alexandr
Чому діти гуляють з прикрасами?
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