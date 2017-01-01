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Убийство АТОшника Сармата: стали известны подробности

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Полицейские обнаружили автомобиль убийц.
Убийство АТОшника Сармата: стали известны подробности
© berdyansk.biz
Фото 1/11
  • Убийство произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко
  • Убийство произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко
  • Убийство произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко
  • Убийство произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко
  • Убийство произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко
  • Убийство произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко
  • Убийство произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко
  • Убийство произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко
  • Убийство произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко
  • Убийство произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко
  • Убийство произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко
Убийство АТОшника Сармата: стали известны подробности
Убийство произошло во дворе отеля, принадлежащего семье Олешко
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В Бердянске по Восточному проспекту, 157, ветерана АТО батальон Донбасс Виталия Олешко, позывной Сармат, который являлся участником самообороны Бердянска, кавалером ордена За мужество 3-й степени, участником боев за Иловайск и прошел плен, застрелили двое мужчин.

Убийцы приехали на автомобиле Таврия, красного цвета, и зашли во двор отеля, принадлежащего семье Олешко, где в спину из ружья застрелили ветерана прямо на глазах у жены и друзей.

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Бердянское издание Berdyansk.biz, которое обнародовало фото, сообщает, что, по словам очевидцев, номер автомобиля на котором приехали нападавшие - АР8673.

На территории Запорожской и Донецкой областей введен план перехвата “Сирена“ для задержания преступника.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на патрульную полицию города, автомобиль нападавших обнаружен.

Полицейские обнаружили автомобиль Таврия бордового цвета, который был припаркована в нескольких кварталах от места убийства. Ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

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Теги: Бердянск, ветеран, АТО, убийство, Сармат, батальон Донбасс, Виталий Олешко
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