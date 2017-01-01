В Николаеве из-под земли забил фонтан высотой с шестиэтажный дом

Коммунальщики приезжали, но уехали, ничего не предприняв.

В Николаеве во дворе дома по улице Космонавтов произошел прорыв водопровода, в результате которого из-под земли стал бить фонтан, достигающий уровня 6 этажа.

Об этом пишут Novosti-N.

По словам местных жителей, они сразу же позвонили в ГКП Николаевводоканал.

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Через некоторое время приехал аварийный автомобиль водоканала, однако, как утверждают жители, аварийщики минут 20 покрутились вокруг места аварии и уехали. "Фонтан" продолжает бить с неубывающей силой.

Рядом от места прорыва находится легковой автомобиль Skoda Octavia. Жители утверждают, что именно он помешал коммунальщикам устранить аварию, поэтому они просто развернулись и уехали.

Дети были рады такому "освежающему" фонтану novosti-n.org

Прорыв водопровода случился во дворе дома по улице Космонавтов novosti-n.org

Как сообщалось 25 июля, в Тернополе у здания ОГА образовался "гейзер".