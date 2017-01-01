В Херсоне азербайджанец ограбил 4-летнюю девочку

Мужчина завел ребенка в кусты, снял золотые серьги и скрылся.

В Херсоне азербайджанец ограбил четырехлетнюю девочку. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает отдел коммуникации Нацполиции Херсонской области.

Преступление произошло у подъезда в Суворовском районе. К 4-летней девочке подошел неизвестный мужчина, взял за руку и завел в кусты.

Там он снял с нее золотые серьги, после чего скрылся. В течение суток работники Херсонского отдела полиции задержали подозреваемого, которым оказался гражданин Азербайджана.

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Злоумышленник ранее судим за имущественные преступления и сейчас его дело рассматривает суд. Также суд изменил ему меру пресечения с ареста на домашний арест, в течение этого времени человек совершил 2 грабежа на территории областного центра.

Кроме малолетней девочки, его жертвой стал человек, у которого злоумышленник отобрал мобильный телефон.

Как сообщил начальник следственного отдела Херсонского отдела полиции Андрей Коршун, полицейские изъяли у злоумышленника серьги девочки и сейчас уже вернули их родителям ребенка. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыты уголовные производства по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины “Грабеж“. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области задержан мужчина, нападавший на детей. Он угрожал малолетним детям ножом и срывал с них золотые крестики.