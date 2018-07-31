В Пуще-Водице в Киеве трамвай протаранил авто

В результате ДТП травмированы мужчина, женщина и 10-летняя девочка.

В Киеве 31 июля в Пуще-Водице около 13:05 произошло ДТП с опрокидыванием. Daewoo Lanos столкнулся с трамваем №12.

Об этом сообщает Информатор.

Столкновение произошло на перекрестке улиц Городской и Федора Максименко. Daewoo двигался по улице Максименко в сторону Академгородка. Трамвай двигался по маршруту со стороны Куреневки. После того, как трамвай выехал с остановки, произошло столкновение.

Читай также: В Харькове трамвай вылетел с рельсов и сбил два столба

Водитель трамвая сообщила, что заметила машину в последний момент и начала тормозить, однако было уже поздно. В результате столкновения Lanos перевернулся. В машине находились три человека. Все они были госпитализированы. Мужчина-водитель отделался легкими травмами, у женщины подозрение на перелом ключицы. Больше всего пострадала 10-летняя девочка. Ее с серьезными травмами забрали в больницу.

Движение трамваев по маршруту №№ 11, 12, 16 парализовано. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности ДТП выясняются.

Как сообщалось 31 июля, под Днепром в ДТП погибли жених и невеста.