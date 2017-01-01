В Харькове автомобиль насмерть сбил ребенка

Мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса автомобиля ВАЗ-21111 под управлением 50-летней женщины.

В Харькове во вторник, 31 июля, легковой автомобиль ВАЗ-21111 сбил насмерть 10-летнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Авария произошла около 14:45 на проспекте Московском в Немышлянском районе Харькова.

"Как установили следователи, мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса автомобиля ВАЗ-21111 под управлением 50-летней женщины. Ребенок получил тяжелые травмы, медики не успели довезти его до больницы", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, правоохранители проводят осмотр, опрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

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Напомним, 24 июля на пешеходном переходе в районе бульвара Леси Украинки в Киеве водитель Hummer насмерть сбил девочку. После наезда водитель авто Кирилл Островский скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

Решением суда 23-летнему подозреваемому избрано содержание под стражей до 21 сентября 2018 года без права залога.

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