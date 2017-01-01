Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ВСУ показали видео с противотанковых стрельб

Комментариев: 0
Украинские военные провели очередные стрельбы из противотанкового оружия и из комплекса СПГ-9 в частности.

На одном из полигонов, расположенных на Донбассе, украинские военные провели очередные стрельбы из противотанкового оружия и из комплекса СПГ-9 в частности. Соответствующее видео во вторник, 31 июля, опубликовано на странице 93-й ОМБр в соцсети Facebook.

Отмечается, что одним метким выстрелом оружие готово вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника.

Ранее было опубликовано видео учений снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Также появилось видео крупнейших тактико-специальных учений, которые накануне прошли на полигоне, расположенном на побережье Азовского моря.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, стрельба, учения, донбасс, военные, гранатомет, ВСУ, Военные учения, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь