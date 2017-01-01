В ВСУ показали видео с противотанковых стрельб

Украинские военные провели очередные стрельбы из противотанкового оружия и из комплекса СПГ-9 в частности.

На одном из полигонов, расположенных на Донбассе, украинские военные провели очередные стрельбы из противотанкового оружия и из комплекса СПГ-9 в частности. Соответствующее видео во вторник, 31 июля, опубликовано на странице 93-й ОМБр в соцсети Facebook.

Отмечается, что одним метким выстрелом оружие готово вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника.

Ранее было опубликовано видео учений снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Также появилось видео крупнейших тактико-специальных учений, которые накануне прошли на полигоне, расположенном на побережье Азовского моря.

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