Зайцева была под наркотиками в момент ДТП

Экспертиза Мнистерства здравоохранения установила наличие в крови Зайцевой кодеина и фенобарбитала.

Елена Зайцева, которая стала виновницей смертельном ДТП в Харькове, во время происшествия находилась под воздействием наркотиков. Об этом во вторник, 31 июля, заявила адвокат стороны погибших Лариса Матвеева, ссылаясь на результаты экспертизы Минздрава, передает 112 Украина.

Как сообщается, экспертиза установила, что в крови Зайцевой, которая находилась за рулем автомобиля Lexus, были обнаружены кодеин и фенобарбитал. Эти вещества, подтверждают в министерстве, имеют ограниченный оборот на территории Украины.

Таким образом, заявляет сторона защиты, на момент совершения ДТП Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения, что является отягчающим обстоятельством.

Сторона защиты в свою очередь заявляет, что Зайцева продолжительное время принимает пенталгин в качестве обезболивающего, однако суд включил выводы экспертизы и ходатайство Матвеевой в материалы дела.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

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