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Зайцева была под наркотиками в момент ДТП

Комментариев: 10
Экспертиза Мнистерства здравоохранения установила наличие в крови Зайцевой кодеина и фенобарбитала.
Экспертиза доказала наличие наркотиков в крови Зайцевой на момент аварии
Экспертиза доказала наличие наркотиков в крови Зайцевой на момент аварии
sq.com.ua

Елена Зайцева, которая стала виновницей смертельном ДТП в Харькове, во время происшествия находилась под воздействием наркотиков. Об этом во вторник, 31 июля, заявила адвокат стороны погибших Лариса Матвеева, ссылаясь на результаты экспертизы Минздрава, передает 112 Украина.

Как сообщается, экспертиза установила, что в крови Зайцевой, которая находилась за рулем автомобиля Lexus, были обнаружены кодеин и фенобарбитал. Эти вещества, подтверждают в министерстве, имеют ограниченный оборот на территории Украины.

Таким образом, заявляет сторона защиты, на момент совершения ДТП Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения, что является отягчающим обстоятельством.

Сторона защиты в свою очередь заявляет, что Зайцева продолжительное время принимает пенталгин в качестве обезболивающего, однако суд включил выводы экспертизы и ходатайство Матвеевой в материалы дела.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

 

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Теги: наркотики, ДТП, Харьков, суд, экспертиза, Елена Зайцева
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Не_Замужем    31.07.2018, 19:27
Оценка:  +6
Не_Замужем
Это прекрасно. А теперь примите во внимание и остальные отягчающие обстоятельства и родите уже адекватный вердикт. Хватит тянуть волынку, в надежде на то, что все наблюдающие за ходом дела, граждане впадут в старческое слабоумие..
weightless    31.07.2018, 19:20
Оценка:  +3
weightless
Деньги у папки закончились?
Колишній-східняк    31.07.2018, 19:12
Оценка:  +8
Колишній-східняк
Ну вот! А она уже и бровки выщипала, надеясь на условное....
Юрий1    31.07.2018, 19:06
Оценка:  +3
Юрий1
Только в одном виде пенталгина из трёх, в мизерном количестве, присутствует кодеин. а фенобарбитала,- там вовсе нет. Так что версия с пенталгином как со средством, которое она принимает как обезбаливающее, отпадает
заУкраину    31.07.2018, 19:19
Оценка:  +1
заУкраину
обезболивающего во время месячных?
заУкраину    31.07.2018, 18:57
Оценка:  +1
заУкраину
а врача бравшего кровь на анализ уже нет в Украине. Нет свидетеля- нет и дела
Колишній-східняк    31.07.2018, 19:13
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Есть, наверное, сами анализы...
Колишній-східняк    31.07.2018, 19:13
Оценка:  +1
Колишній-східняк
А может и пробы крови.
Юрий1    31.07.2018, 19:26
Оценка:  +3
Юрий1
При заборе проб на анализ, берут две пробы. Одна из них, контрольная проба, и была отправлена на экспертизу минздрава. Не думаю, что адвокат, сделала бы такое заявление, не имея на руках, такого весомого аргумента. отсутствует свидетель? Она ведь может появиться прямо на заседании суда. Случайно.
krolikoff_net    31.07.2018, 18:46
Оценка:  +5
krolikoff_net
Сейчас суд скажет , что зайцева не виновна . Находилась под кайфом и не соображала что делала. Обвинят во всем ее джип и посадят железную коробку на колесах лет на семь условно. Такое в нашем правосудии уже было. Один всем известный композитор намотал на колеса мать троих детей и все свалил на джип
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