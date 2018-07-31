Убийство ветерана АТО Сармата: подозреваемые пойманы под Мелитополем
Мужчин было четверо. При задержании, они попытались убежать. В сети появились фото вероятных убийц.
Недалеко от города Мелитополь Одесской области задержали подозреваемых в убийстве Виталия Олешко - ветерана АТО с позывным Сармат. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка.
Читай также: Убийство АТОшника Сармата: стали известны подробности
По факту убийства полиция начала уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Напомним, Виталий Олешко (Сармат) был застрелен на глазах у собственной жены во вторник, 31 июля, во дворе одной из гостиниц Бердянска.