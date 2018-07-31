Убийство ветерана АТО Сармата: подозреваемые пойманы под Мелитополем

Мужчин было четверо. При задержании, они попытались убежать. В сети появились фото вероятных убийц.

Недалеко от города Мелитополь Одесской области задержали подозреваемых в убийстве Виталия Олешко - ветерана АТО с позывным Сармат. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка.

Подозреваемые пытались скрыться при задержании ru.espreso.tv

Правоохранители рассказали, что у поселка Приморский была остановлена машина, в которой находились четверо мужчин. При задержании мужчины попытались убежать.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства ru.espreso.tv

Друг жертвы, Андрей Маджаров, который стал свидетелем преступления, узнал убийцу. Другие свидетели тоже заявили, что стрелял задержанный. В сети появились фото подозреваемых.

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По факту убийства полиция начала уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Друг Сармата узнал виновников смерти ветерана АТО ru.espreso.tv

Напомним, Виталий Олешко (Сармат) был застрелен на глазах у собственной жены во вторник, 31 июля, во дворе одной из гостиниц Бердянска.