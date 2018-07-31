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Турчинов хочет криминализовать госзакупки в России

Комментариев: 2
Политики назвал позором скандальные закупки Укрзализныци и заявил, что за это нужно ввести криминальную ответственность.
Александр Турчинов раскритиковал закупки Укрзализныци в Росии
Александр Турчинов раскритиковал закупки Укрзализныци в Росии
Пресс-центр СНБО

За государственные закупки в России нужно ввести уголовную ответственность. Об этом заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает во вторник, 31 июля Громадське.

"Должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за поддержку страны-агрессора", - отметил Турчинов.

Секретарь объяснил, что каждый "ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной". В частности, он вспомнил о закупке Укрзализныцей наградных значков в России более 70 тысяч гривен, которую назвал "позором".

"Когда мы уже какие-то там бляшки закупаем в России, это просто позор", - сказал Турчинов.

Напомним, Укрзализныця попала в скандал из-за закупок значков "Почетный железнодорожник" у Российких железных дорог. Глава Укрзализныци поручил отменить процедуру закупки.

Ранее завод ArcelorMittal Кривой Рог (бывшая Криворожсталь – ред.) после начала блокады поставок угля из зоны АТО, начал закупки сырья в России

 

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Теги: Россия, Украина-Россия, Турчинов, госзакупки, Александр Турчинов, государственные закупки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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андрей    31.07.2018, 19:41
Оценка:  0
андрей
Этот ган..дон слил наш остров позора в этом не увидел после драки кулаками не машут
Next-Step    31.07.2018, 19:11
Оценка:  0
Next-Step
А що, до цих пір ще не ввели кримінал за економічні стосунки з підлим агресором?
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