В Госстате рассказали, во сколько украинцам обходится коммуналка

В июне за жилищно-коммунальные услуги украинцы заплатили четыре с половиной миллиарда гривен.

Стоимость коммунальных услуг в июне украинцам в среднем обошлась в 605 грн, сообщили в Госстате.

"Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в июне 2018 года составляли 604,9 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне население оплатило за жилищно-коммунальные услуги 4,5 млрд грн, по поставке электрической энергии - 2,5 млрд грн.

На конец июня 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 11,4 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 3,9 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 2,7 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,5 млрд грн, по поставке электрической энергии - 4 млрд грн.

Напомним, украинцев предупредили о повышении тарифов на воду. Ожидается, что осенью тарифы вырастут на 10-15%.

Ранее сообщалось, что украинцы задолжали за коммуналку более 40 млрд грн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet