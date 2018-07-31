Группу киллеров задержали возле Мелитополя. Свидетели убийства опознали нападавших.

Возле Мелитополя Запорожской области задержали убийцу бывшего участника АТО и самообороны Бердянска Виталия Олешко (позывной Сармат). Об этом во вторник, 31 июля, сообщил советник начальника Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Некоторое время назад возле Мелитополя в результате оперативно сыскных мероприятий был задержан убийца Виталия Сармата. Детали вскоре на официальных источниках", - написал Форостяк в Facebook.

Также о задержании убийц Олешко сообщает Юрий Бутусов.

"Полиция задержала группу киллеров, убивших сегодня днем Виталия Олешко в Бердянске. Машина, в которой находилось четверо мужчин, была перехвачена близ села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание. Свидетель преступления против Виталия Олешко его друг Андрей Маджаров опознал убийцу, его опознали и другие свидетели", - написал он в Facebook.

По словам Бутусова, "это однозначно заказное убийство, действовала целая группа".

Cмотрите фотогалерею: На Запорожье задержаны убийцы ветерана АТО Сармата

Стоит отметить, что по словам свидетелей убийства, нападавших было двое, они скрылись на красном автомобиле, предположительно марки Таврия.

Как сообщает pro.berdyansk.biz, через несколько часов автомобиль был обнаружен правоохранителями на улице Ямбольской, недалеко от детского сада Сказка. Госномер автомобиля совпадает с тем, что называли очевидцы.

На данный момент место, где припаркован автомобиль, оцеплено полицией. Есть подозрение, что машина заминирована, полиция ждет бригаду минеров.

Фото: pro.berdyansk.biz

По данным СМИ, полиция рассматривает версии, что причиной убийства может быть бизнес-деятельность Олешко (конфликт с финансовыми партнерами), его участие в составе группировки, которая вымогала земли у фермеров, а также прошлые связи с представителями криминальных структур Донецкой области, где он раньше жил.

Как сообщалось, Олешко был застреле в спину на глазах у жены и друга во дворе отеля, который принадлежит его семье.

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