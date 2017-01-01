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На Донбассе за день девять обстрелов, ранен боец

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Противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Объединенные силы контролируют обстановку на Донбассе
Объединенные силы контролируют обстановку на Донбассе
Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток девять раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В результате боевых действий один военный был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке во вторник, 31 июля.

"На протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось… Вследствие боевой активности врага один защитник Украины получил ранения", – говорится в сообщили.

Противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Пивденное, Новомихайловка, Опытное, Павлополь и Гнутово.

Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 30 июля на Донбассе зафиксировали 10 вражеских обстрелов. Тогда получили ранения трое военнослужащих.

Ранее сообщалось, что жителей города Лисичанск в Луганской области просят два дня не выходить из домов в связи с проведением спецоперации.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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