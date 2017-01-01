В Одессе водитель обстрелял торговцев арбузами

Злоумышленник после стрельбы пытался скрыться, однако, полиция по горячим следам его нашла.

В Малиновском районе Одессы поссорились двое водителей и двое торговцев бахчевыми культурами. Во время конфликта водитель открыл огонь по торговцам. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

Причиной ссоры стало то, что торговцы установили палатку на дороге, чем перегородили проезд.

В ходе конфликта автовладелец достал травматическое оружие и выстрелил в торговцев. Один из них получил ранение в руку и обратился за медицинской помощью к врачам, другой получил незначительное ранение уха.

Автомобилисты после инцидента попытались скрыться, однако по горячим следам их нашли.

Сейчас они доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

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