В Одессе водитель обстрелял торговцев арбузами
В Малиновском районе Одессы поссорились двое водителей и двое торговцев бахчевыми культурами. Во время конфликта водитель открыл огонь по торговцам. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает пресс-служба полиции области.
Причиной ссоры стало то, что торговцы установили палатку на дороге, чем перегородили проезд.
В ходе конфликта автовладелец достал травматическое оружие и выстрелил в торговцев. Один из них получил ранение в руку и обратился за медицинской помощью к врачам, другой получил незначительное ранение уха.
Автомобилисты после инцидента попытались скрыться, однако по горячим следам их нашли.
Сейчас они доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
Cмотрите фотогалерею: В Одессе водитель обстрелял торговцев арбузами
Как сообщалось, сегодня под Запорожьем застрелили ветерана АТО.
Ранее стрельба произошла в центре Киева. Неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet