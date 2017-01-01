САП открыла дело против сотрудников НАБУ

Детективов подозревают в нарушении тайны следствия. Расследовать это дело поручили Управлению внутреннего контроля НАБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту разглашения данных предварительного расследования работниками НАБУ. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает пресс-служба САП в Facebook.

В антикоррупционной прокуратуре рассказали, что их беспокоят систематические нарушение тайны следствия по уголовным производствам НАБУ, а именно передачи служебных документов работниками Бюро теретьим лицам.

В связи с этим по факту разглашения данных предварительного расследования открыто производство.

При этом САП поручила расследовать это производство детективам Управления внутреннего контроля НАБ Украины.

В САП привели пример, как один из народных депутатов обнародовал документы по уголовным производствам, которые являются тайной следствия.

"Характер обнародованной информации свидетельствует о том, что соответствующий народный депутат Украины получает сведения, составляющие тайну досудебного расследования непосредственно от должностных лиц НАБ Украины еще на стадии согласования соответствующих процессуальных решений", - отметили в ведомстве.

В САП подчеркнули, что систематические утечки информации о состоянии досудебного следствия делают невозможным выполнение задач уголовного судопроизводства и противоречат требованиям действующего законодательства.

В частности, как отметили в САП, одно лицо узнав, что по нему решается вопрос об уведомлении о подозрении, срочно покинуло Украину.

Ранее сообщалось, что Квалификационно-дисциплинарная Комиссия отказалась увольнять главу САП Назара Холодницкого.

Ранее НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. На записи зафиксированы разговоры Холодницкого относительно ряда уголовных производств, начатых САП.

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