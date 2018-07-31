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В Украине на треть сократилось количество грабежей

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За полгода в стране на 21,7% сократилось количество разбоев, а также на 11% случаев хулиганства.
В полиции заявили о снижении преступности
В полиции заявили о снижении преступности
Корреспондент.net

В текущем году в Украине на 30% уменьшилось число грабежей и на 8% - уличных преступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, сообщает во вторник, 31 июля, пресс-служба ведомства.

"Положительная тенденция уменьшения количества уголовных правонарушений наблюдается по таким видам преступлений как грабежи, которых совершено на 30% меньше, разбои – на 21,7%, хулиганства – их меньше на 11%", – рассказал он.

В результате проведения операций Мигрант, Оружие и взрывчатка, Розыск и Мак выявлено более 3,3 тыс. нелегальных мигрантов, изъято более 14 тыс. единиц огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

"В то же время разыскана тысяча человек, которые скрывались от органов следствия и суда", – отметил Фацевич.

Кроме того, в рамках проекта деятельности мобильных групп реагирования на факты совершения домашнего насилия, до конца года мобильные группы пилотного проекта Полина планируется внедрить еще в восьми областных центрах - в Виннице, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Херсоне и Ужгороде.

Также Фацевич рассказал о намерении введения дополнительных должностей участковых офицеров полиции на местах.

"Нужно наладить системный превентивный механизм в созданных объединенных территориальных общинах. Поэтому сейчас дополнительно предлагается ввести 350 должностей участковых офицеров полиции, которые будут закреплены за конкретной общиной", – подытожил он.

Напомним, в Харьковской области ограбили ювелирный магазин на сотни тысяч гривен.

А в Ирпене по горячим следам задержали грабителя, напавшего на девушку.

 

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Теги: преступления, статистика, ограбление, полиция, преступность, хулиганство, разбой
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
КульныйПэрэць    31.07.2018, 21:22
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Тю!Зачем пытаться грабить нищих,если есть БЕЗВИЗ!
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