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В детсаду Мариуполя ребенка накормили кашей с червями – СМИ

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Директор детсада не понимает, как такое могло произойти и утверждает, что этот случай единичный.
Каша с червями
Каша с червями
УНН

В детском саду №119 города Мариуполь в Донецкой области ребенку на завтрак дали кашу с червями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мать ребенка Викторию Скляр во вторник, 31 июля.

Отмечается, что женщина поздно пришла в детсад и попросила дать ее ребенку позавтракать отдельно. В тарелке с кашей она увидела червей.

"Половину тарелки с кашей ребенок уже съел, только потом, перевернув, я заметила в каше червей. Показала это няне, но она не очень удивилась и спокойно ответила "что мне дали на кухне, то я и поставила на стол", – рассказала мать пострадавшего ребенка.

Заведующая детсадом №119 Лариса Полищук утверждает, что это первый такой случай. Она не понимает, как насекомые могли оказаться в еде. По ее словам, еда всегда предварительно проверяется сотрудниками на вкус и внешний вид.

"Я понимаю, что это ненормально, тем более в дошкольном учреждении. Не имеем представления, как это могло произойти. Случай единичный. Больше ни у кого в тарелках насекомых не было найдено. Ничего не зашли как в кастрюле, где кашу готовили, так и в мешках, где хранилась крупа", – заверила Полищук.

В детсаду пообещали усилить контроль за продукцией, поставляемой от поставщиков, за хранением продуктов питания и за технологией приготовления пищи.

Cмотрите фотогалерею: В детсаду Мариуполя ребенка накормили кашей с червями – СМИ

Ранее сообщалось, что комиссия Минобороны обнаружила в воинской части в Киеве 176 тонн непригодной для употребления тушенки. Договор о закупке был заключен с обществом с ограниченной ответственностью Укрпродаккорд.

Напомним, на Новый год в Иркутской области РФ детям-льготникам раздали сладкие подарки с червивыми конфетами. Такие кондитерские наборы от губернатора были получены по линии социальной защиты.

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Теги: дети, фото, продукты, черви, детский сад, Мариуполь, продукты питания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
yalanga    31.07.2018, 22:56
Оценка:  0
yalanga
этой бы кашей накормить поставщика и главу тендерной комиссии.
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