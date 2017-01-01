"Одежда начала плавиться": облитая кислотой Гандзюк рассказала об атаке

По словам юриста Маси Найема, состояние пострадавшей от атаки злоумышленника Катерины Гандзюк "близкое к тяжелому", сегодня будет консилиум врачей.

Отец пострадавшей во вчерашнем нападении чиновницы Херсонского горсовета Катерины Гандзюк видел облившего ее кислотой злоумышленника пару дней назад, когда она была в Киеве. Об этом у себя в Facebook со слов отца пишет юрист Маси Найем.

По ее словам, заказчик преступления “говорят, получил $500“.

“Я б дала больше, чтобы не трогали. Я не боюсь - это часть моей работы. Я чувствовала, что после нераскрытых преступлений в Одессе, после того, что 32 дня полиция Херсона пыталась установить факт того, что Сергей Никитенко - журналист, я чувствовала, что я - следующая. Я не общаюсь ни с какими правоохранителями из Херсона“, - рассказала она.

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По словам Найема, в полиции “до сих пор ничего не сделала“ и “видео не изымали“. Также полиция все еще якобы не установила, чем именно облили Екатерину.

Она также рассказала о том, как произошла атака: “Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла пойти. Прохожие пытались промыть водой“. Со слов одного из очевидцев, ее волосы и одежда дымились от разъедания кислотой.

По словам Гандзюк, она чувствовала, что на нее нападут facebook.com/MasiNayyem

Найем подытожил сообщение в Facebook следующими словами: “Считаю, что это обычный теракт с целью запугать всех нас. Если вас таки удалось запугать - не приходите завтра на 10:00 на ул. Богомольца, 10“. Его брат, нардеп Мустафа Найем, ранее призвал общественность выйти на акцию протеста под здание МВД в Киеве в связи с нападением на Гандзюк и убийством бердянского добровольца АТО Виталия Олешко.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой советницу мэра Екатерину Гандзюк. Пострадавшую с серьезными ожогами до 35% поверхности тела доставили в реанимацию, она в тяжелом состоянии.