Сутки в зоне ООС: 36 обстрелов, ранен военный

Сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, 31 июля, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий ВСУ был ранен, сообщает в среду, 1 августа, пресс-центр ООС в Facebook.

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Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

“За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен“, - говорится в сообщении.

По данным разведки боевики потеряли двоих убитыми и шестерых ранеными.

Напомним, 30 июля сообщалось, что в результате боевых действий один военный был ранен.