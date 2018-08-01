Убийство АТОшника Сармата: задержаны пять подозреваемых

Четверых подозреваемых задержали в городе Васильевка, еще одного - в Бердянске. Также был найден автомобиль с оружием.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бывшего добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко (позывной Сармат).

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

“Полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми, в городе Васильевка Запорожской области. Еще один злоумышленник был разыскан и задержан полицейскими в Бердянске. Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении указанного преступления.

Также сообщается, что на одной из улиц Бердянска был найден автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья.

В Сети опознали одного из киллеров. Им оказался участник боевых действий на Донбассе

Предполагаемого киллера Сармата опознали по фото пользователи социальных сетей, говорится в группе Брд24/7 Бердянск в Facebook.

При этом на странице в Facebook самого Матюшина достаточно мало информации. Судя по размещенным там фото, подозреваемый в убийстве занимается рукопашным боем.

Вместе с тем находящийся в тюрьме экс-заместитель командира батальона Торнадо Николай Цукур заявил, что подозреваемым в убийстве Сармата является экс-боец Торнадо Артем Матюшин.

“Это Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В бывшем проходил службу в подразделении Торнадо. Артём в батальоне прошёл курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Был дисциплинирован, трезв и умело обращался с оружием. 2015 году были задержаны семь бойцов Торнадо и командир Онищенко Руслан. Я, как первый заместитель командира Торнадо возглавил батальон. С личным составом были выведены из зоны АТО, в город Боярку“, - написал Цукур в Facebook.

В то же время, как пишет Страна, в задержанном по подозрению в убийстве Сармата узнали участника АТО по прозвищу Заяц.

Артем Матюшин, родом из Донецкой области, участвовал в АТО в составе батальона Айдар. Прозвище Заяц, заявил источник из числа ветеранов АТО.

Напомним, Олешко был застрелен из ружья в спину на глазах у жены и друга во дворе отеля, который принадлежит его семье.

В течение нескольких часов были задержаны четверо подозреваемых.