ДТП во Львовской области: погибла женщина, ребенок в реанимации
Одна женщина погибла на месте, ребенок находится в реанимации.
Во Львовской области произошло серьезное ДТП, жертвой которого стала женщина, ребенок 2010 г.р. в реанимации. Об этом сообщает ZIK.ua, ссылаясь на департамент гражданской защиты ЛОГА.
Отмечается, что автокатастрофа случилась во вторник, 31 июля в 9:21 на автодороге “Киев-Чоп“ вблизи с. Зубра Пустомытовского района.
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За рулем автомобиля Тойота Форанер находился житель города Галич Ивано-Франковской области, 1991 года рождения. Онне справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАН, под управлением жителя Нового Раздела Николаевского района, 1986 года рождения.
В результате ДТП водитель автомобиля Тойота Форанер с диагнозом: “ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб правого колена“ доставлен в 8-м городскую клиническую больницу и после оказания медицинской помощи отпущен по месту жительства.
Пострадали также пассажиры тойоты. Так, жительница города Галич Ивано-Франковской области 1992 года рождения получила телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей теменной области справа, ушиба мягких тканей в области левого локтевого сустава, после оказания медицинской помощи на месте происшествия отпущена по месту жительства.
Ребенок 2010 рождения, девочка, с диагнозом внутренняя черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, вдавленный перелом в свода и основания черепа. Супарахмедальний кровоизлияние, пневмацифалия - доставлена и госпитализирована в реанимационное отделение 8 ГКБ.
Жительница города Галич Ивано-Франковской области 1973 года от полученных травм погибла на месте происшествия. Тело направлено в морг Пустомытовской Центральной районной больницы.
Обстоятельства и причины ДТП установит следствие.
Напомним, в этот же день под Киевом столкнулись три маршрутки, есть пострадавшие.