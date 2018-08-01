ДТП во Львовской области: погибла женщина, ребенок в реанимации

Одна женщина погибла на месте, ребенок находится в реанимации.

Во Львовской области произошло серьезное ДТП, жертвой которого стала женщина, ребенок 2010 г.р. в реанимации. Об этом сообщает ZIK.ua, ссылаясь на департамент гражданской защиты ЛОГА.

Отмечается, что автокатастрофа случилась во вторник, 31 июля в 9:21 на автодороге “Киев-Чоп“ вблизи с. Зубра Пустомытовского района.

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За рулем автомобиля Тойота Форанер находился житель города Галич Ивано-Франковской области, 1991 года рождения. Онне справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАН, под управлением жителя Нового Раздела Николаевского района, 1986 года рождения.

Причины и обстоятельства аварии установит следствие lv.npu.gov.ua

В результате ДТП водитель автомобиля Тойота Форанер с диагнозом: “ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб правого колена“ доставлен в 8-м городскую клиническую больницу и после оказания медицинской помощи отпущен по месту жительства.