Союз Рабиновича и Медведчука становится влиятельным игроком на поле юго-востока, – блогер

Народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в союзе с украинским политиком Виктором Медведчуком могут претендовать на весь электорат юго-востока Украины. Такое мнение высказал политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга на своей странице в Facebook.

"Медведчук публично поддержал партию ("За життя", – ред.), а это означает, что он вернулся в активную политическую жизнь. У Рабиновича – рейтинг, и в паре с Медведчуком они теперь могут претендовать на весь юго-восточный электорат под старым добрым слоганом "МИР". И в состязании с "Оппоблоком" шансов на доверие к этому слогану больше у Медведчука с Рабиновичем", – написал Чаплыга.

По мнению блогера, Виктор Медведчук попытается сыграть на ситуации в восточных регионах Украины, активизировав свою деятельность на Донбассе. В частности, инициировав обмен военнопленными в самое ближайшее время.

"Я думаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями второй фазы обмена на востоке. Автором и гарантом ее будет Медведчук. И на этот раз – публично. Путем показательных практических шагов Медведчук, скорее всего, сможет показать юго-востоку свою практичность и эффективность, и, соответственно, претендовать на голоса и поддержку", – считает блогер.

По словам Михаила Чаплыги, у Виктора Медведчука есть амбиции претендовать на место спикера парламента или премьер-министра в новом правительстве.

"Он поддержал партию и лично Рабиновича, который по рейтингам иногда обходит Бойко и всю ПР ("Оппоблок"). По факту новый симбиоз Рабиновича и Медведчука дополняет друг друга и становится весьма влиятельным игроком на поле юго-востока и на теме "МИРа". И думаю, что при определенных раскладах "Оппозиционному блоку" нечего будет делать на юго-востоке", – констатировал эксперт.