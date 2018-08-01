Для повешения самоубийца использовал собственные шнурки.

На момент смерти мужчине было около 30 лет

В Днепре мужчина повесился на заборе детского садика

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В Днепре мужчина повесился на заборе детского садика

В городе Днепр 1 августа на улице 152-дивизии обнаружили тело мужчины, повешенного на заборе детского садика №72. На момент смерти мужчине было около 30 лет.

Об этом сообщает Информатор.

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Тело обнаружила сотрудница садика, приблизительно в 7:15 и сразу же вызвала полицию. Правоохранители сообщили, что по предварительной информации, мужчина умер более часа назад. Личность погибшего и обстоятельства смерти на данный момент не установлены.

На место вызвали следственно-оперативную группу и судебно-медицинских экспертов. Причины и подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

Как сообщалось 26 июля, во Львовской области ребенок повесился из-за разбитого планшета.