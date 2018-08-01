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В Днепре мужчина повесился на заборе детского садика

Комментариев: 2
Для повешения самоубийца использовал собственные шнурки.
В Днепре мужчина повесился на заборе детского садика
© dp.informator.ua
Фото 1/6
  • На момент смерти мужчине было около 30 лет
  • На момент смерти мужчине было около 30 лет
  • На момент смерти мужчине было около 30 лет
  • На момент смерти мужчине было около 30 лет
  • На момент смерти мужчине было около 30 лет
В Днепре мужчина повесился на заборе детского садика
На момент смерти мужчине было около 30 лет
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В городе Днепр 1 августа на улице 152-дивизии обнаружили тело мужчины, повешенного на заборе детского садика №72. На момент смерти мужчине было около 30 лет. 

Об этом сообщает Информатор.

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Тело обнаружила сотрудница садика, приблизительно в 7:15 и сразу же вызвала полицию. Правоохранители сообщили, что по предварительной информации, мужчина умер более часа назад. Личность погибшего и обстоятельства смерти на данный момент не установлены.

На место вызвали следственно-оперативную группу и судебно-медицинских экспертов. Причины и подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

Как сообщалось 26 июля, во Львовской области ребенок повесился из-за разбитого планшета.

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Теги: самоубийство, Днепр
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Комментариев (2)
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Шкиряк_и_Зорян    01.08.2018, 11:28
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Видимо, очередное упоминание о Крыме на стене напротив поставило точку в его болезненной фрустрации. Очень жаль молодого человека! Глупо!
Пролисок    01.08.2018, 10:54
Оценка:  -1
Пролисок
Не логично.Что то не так.
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