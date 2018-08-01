В Днепре девочки-подростки жестоко избили ровесницу

Мама пострадавшей девочки ищет свидетелей этого жесткого избиения.

У Лизы сотрясение и ушиб позвоночника facebook.com/Iryna Nosenko

На Слобожанском проспекте в Днепре возле автосалона Hyundai 30 июля подростки жестоко избили девочку.

Об этом сообщает мама пострадавшей Лизы на своей странице в Facebook.

“Час назад, жестоко была избита моя дочь Лиза. Избита подростками“, — сообщает Ирина.

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Осмотр у врача показал, что у Лизы сотрясение, ушиб позвоночника. А по телу различные ссадины и ушибы. Подробности случившегося Ирина пообещала рассказать завтра. Просим откликнуться всех, кто мог стать свидетелем происшествия.

Как сообщалось, в январе в Глевахе 6 человек с битами жестоко избили молодых супругов.