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В Днепре девочки-подростки жестоко избили ровесницу

Комментариев: 2
Мама пострадавшей девочки ищет свидетелей этого жесткого избиения.
У Лизы сотрясение и ушиб позвоночника
У Лизы сотрясение и ушиб позвоночника
facebook.com/Iryna Nosenko

На Слобожанском проспекте в Днепре возле автосалона Hyundai 30 июля подростки жестоко избили девочку. 

Об этом сообщает мама пострадавшей Лизы на своей странице в Facebook.

“Час назад, жестоко была избита моя дочь Лиза. Избита подростками“, — сообщает Ирина.

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Осмотр у врача показал, что у Лизы сотрясение, ушиб позвоночника. А по телу различные ссадины и ушибы. Подробности случившегося Ирина пообещала рассказать завтра. Просим откликнуться всех, кто мог стать свидетелем происшествия.

Как сообщалось, в январе в Глевахе 6 человек с битами жестоко избили молодых супругов.

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Теги: драка, подростки, избиение, Днепр
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Комментариев (3)
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ultradetka    01.08.2018, 11:19
Оценка:  +1
ultradetka
Девочки,которые деруться,это не девочки....это мальчики.Фу...
s-e-r    01.08.2018, 11:31
Оценка:  +1
s-e-r
Сейчас девочки дерутся на уровне с мальчиками.
Пролисок    01.08.2018, 11:00
Оценка:  +7
Пролисок
Действенное наказание драчухам и их родителям-штраф тыщщ в 50 в пользу государства и тысяч 100 в пользу избитой .С каждой,что хоть раз ударила.
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