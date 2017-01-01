Что изменится с 1 августа: зима начинается летом

Сразу несколько изменений, которые должны вступить в силу 1 августа, связаны с энергетикой, а их последствия определят то, как пройдет отопительный сезон в этом году.

Правительство решило, что цена на газ для населения должна рассчитываться на основе рыночных показателей Getty Images

Сразу несколько изменений, которые должны вступить в силу 1 августа, но в последний момент были отложены до осени, связаны с энергетикой.

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Киев: горячая вода и электроэнргия под вопросом

1 августа Киев должен окончательно восстановить контроль над столичным тепловым хозяйством. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также мусоросжигательный завод “Энергия“, обеспечивающие порядка 80% потребностей киевлян в горячей воде и отоплении, должны перейти в управление от “Киевэнерго“ к коммунальному предприятию “Киевтеплоэнерго“.

Вместе с тепловым хозяйством “Киевтеплоэнерго“ унаследовал от предыдущего оператора и многомиллиардный долг за газ, который вместе со штрафами достигает 5 млрд грн. Сейчас и сумма долга, и кто должен ее возвращать, является предметом споров, в том числе судебных.

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Однако именно из-за этого долга “Нафтогаз“ отказывается заключить договор на поставку газа “Киевтеплоэнерго“. А без него под вопросом остается не только возобновление поставок горячей воды киевлянам, но и то, будет ли в столичных домах тепло.

“Суд может затянуться. Один, два, три, четыре месяца. Мы готовы принять любое решение суда ... Но в этот промежуток времени не шантажируйте город дайте газ, чтобы были тепло и горячая вода. До решения суда отключение киевлян от горячей воды - это бандитский метод!“ - заявил мэр Киева Владимир Кличко.

В то же время в “Нафтогазе“ настаивают, что лишь блюдут закон, и говорят, что компания готова возобновить поставки газа столице сразу после того, как будет решен вопрос выплаты долга в 5 млрд.

Поэтому с 1 августа ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не будут получать газ, а следовательно могут остановить свою работу.

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Опасность состоит также в том, что вместе с теплом столичные ТЭЦ производят и электричество.

“В условиях сохранения высокой температуры - это риски перебоев с электроснабжением“, - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Столичные власти обязали государственные учреждения, предприятия и медицинские учреждения разработать план действий на случай, если киевские ТЭЦ остановятся. Речь идет о готовности автономных и передвижных систем питания и горюче-смазочных материалов для этих систем.

Киевские власти уже говорят и о проблемах с подготовкой к зиме.

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Как заявил Петр Пантелеев, это объясняется недостаточностью средств в уставном капитале “Киевтеплоэнерго“, ведь 20 июля решение об увеличении уставного капитала “Киевтеплоэнерго“ с 1,2 до 2 млрд грн не было поддержано депутатами Киевсовета. Поэтому средств на ремонты и закупку техники и энергоносителей хватает.

Впрочем, если отопление в столице и будет, то уже по новым, более высоким тарифам (на 0,2%), утвержденными НКРЭКП для “Киевтеплоэнерго“.

С 1 мая эта компания уже управляет тепловыми сетями, тепловыми пунктами, котельными и счетчиками Киева.

До этого на протяжении почти 17 лет энергетическим комплексом столицы управляла “Киевэнерго“.

В 2011 году акционером “Киевэнерго“ стала компания ДТЭК, входящая в контролируемую Ринатом Ахметовым финансово-промышленную группу СКМ.

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В то же время “ДТЭК Киевские электросети“, которая появилась после реорганизации и отделения от “Киевэнерго“, и в дальнейшем будет поставлять Киеву электричество.

Помимо ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 Киев возобновит контроль и над мусоросжигательным заводом “Энергия“, который также производит тепловую энергию для столицы.

Согласно сообщению КГГА, “чтобы осуществить полноценную передачу оборудования, на заводе необходимо полностью утилизировать остатки отходов в бункерах. С этой целью завод временно прекратит принимать новый мусор“.

Столичные власти также уверяют, что это является плановым технологическим требованием, которое “не будет иметь негативных последствий для функционирования города“.

Новый мусор прекратили доставлять на “Энергию“ с 22 июля. Пока мусор, предназначенный для сжигания, временно перенаправляется на сортировочные станции и полигоны.

Сейчас завод “Энергия“ перерабатывает около четверти твердых бытовых отходов столицы, обеспечивая отоплением и горячей водой около 300 многоэтажек.

Цена газа: стабильность для населения, для промышленности - нет

Правительство решило не повышать тарифы на газ для населения с 1 августа и еще раз продлить действие постановления, которое еще летом 2017-го зафиксировало цену на газ для населения на уровне 4942 грн за тысячу кубометров без НДС.

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Однако в этот раз повышение было отсрочено на месяц - до сентября, а не два месяца, как это было раньше.

Еще в апреле 2016 года правительство решило, что цена на газ для населения должна рассчитываться на основе рыночных показателей. Эту рыночную цену на газ чиновники должны были подсчитать до 1 июля 2017 года. Однако этого не произошло, поскольку тогда бы тарифы могли существенно возрасти. После этого правительство лишь продлевало действие соответствующего постановления.

Установление рыночной цены на газ для населения - среди обязательств, которые Киев взял на себя в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве с МВФ, поэтому выполнение этого обязательства является предпосылкой предоставления новых займов главным международным кредитором Украины.

В правительстве говорят, что ведут активные переговоры с МВФ по этому вопросу. А в МВФ, где одобрительно отозвались об изменениях в закон об Антикоррупционном суде, в который раз напомнили, что вопрос цены на газ и балансирования государственного бюджета остаются на повестке дня переговоров.

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Министерство экономики уже заложило в свои прогнозы социально-экономического развития страны подорожание газа для населения на 18% до конца 2018 года. В НБУ оценивают его в 25% в этом году, а в следующем - еще на 15%.

Между тем цены на газ для промышленности должны в очередной раз возрасти. Минимальная цена на газ для промышленных потребителей, приобретающих более 50 тыс. кубов и не имеющих долгов, вырастет до 10 130 грн за тысячу кубометров с учетом НДС. Максимальная цена составит 11 083 грн за тысячу кубов.

С 1 августа украинский рынок газа должен перейти от месячной балансировки, то есть определения потребностей и ресурсов топлива, на суточную.

Однако в последние дни июля НКРЭКП решила отложить это до октября.

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В “Нафтогазе“ приветствовали это решение, утверждая, что оно “позволило избежать коллапса на рынке поставок газа для социальных категорий потребителей и помешало легализации воровства газа недобросовестными участниками рынка“.

В то же время инициаторы изменений утверждали, что они позволят снизить цены на газ для конечных потребителей, ведь они получат возможность покупать газ от разных продавцов по актуальной на каждый день цене.

Соответствующее решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) приняла еще в декабре 2017.

Однако его введение все время откладывалось, а оператор украинской ГТС “Укртрансгаз“ и НАК “Нафтогаз“ критиковали решение НКРЭКП. Более того, “Укртрансгаз“ даже обжаловал его в суде, а также обратился в Секретариат европейского Энергетического сообщества, чтобы спор решил европейский арбитр.

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Эти изменения на рынке газа должны сопровождаться введением в действие специальной автоматизированной информационной платформы. Но в последний момент выяснилось, что к ней есть претензии, а НКРЭКП оштрафовало “Укртрансгаз“ на 850 тыс. грн за несоблюдение Кодекса газотранспортной системы по созданию информационной платформы.

Нет ясности и по специальной торговой платформы, необходимой для суточной балансировки рынка газа.

С 1 августа Национальный банк начнет взимать с банков плату за подкрепление касс монетами номиналом 10 и 50 копеек. 10-копеечные монеты будут стоить 20 гривен за тысячу штук, а монеты в 50 копеек - 35 гривен за тысячу монет. Монеты в 1,2, 5 и 25 копеек банки и в дальнейшем будут получать бесплатно. Эти монеты НБУ перестал чеканить 1 июля этого года.

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1 августа Минобразования обнародует рейтинговый список поступающих в украинские вузы.

Абитуриенты узнают, поступили ли они на “бюджет“, а общественность - какие специальности являются наиболее популярными среди выпускников школ.

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С 1 августа в Украине введут электронный кабинет для автоперевозчиков. В нем будут записаны все данные о перевозчике, его лицензии, маршруты, штрафные баллы и тому подобное.

Как заявлял министр инфраструктуры Владимир Омелян, к этому электронному кабинету будет иметь доступ сама компания, транспортная инспекция и Национальная полиция.

Это решение было принято после того, как всего за один день за 20 июля в ДТП с участием маршруток погибли 18 человек.

С 5 августа в Днепре проезд в общественном транспорте подорожает до 4 грн. Ранее поездка в наземном транспорте в Днепре стоила 1,5 грн, а в метро - 2 грн. Теперь за один день катания в трамвае-троллейбусе в Днепре нужно будет заплатить за проездной 10 грн, за неделю - 60 грн, а за три месяца - 600 грн. За льготниками сохранится право на бесплатный проезд.

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Месяц назад проезд в общественном транспорте в Киеве подорожал до 8 грн. С 1 августа Киевский метрополитен прекращает бесплатный обмен старых синих жетонов на новые зеленые. До сентября их можно будет обменять с доплатой.