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Под Одессой от удара молнии погиб мужчина

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Второй пострадавший в настоящее время находится в реанимационном отделении Белгород-Днестровской больницы.
Трагедия произошла в Белгород-Днестровском районе
Трагедия произошла в Белгород-Днестровском районе
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Двое молодых жителей села Алексеевка Белгород-Днестровского района Одесской области получили удар молнии, в результате чего один из пострадавших погиб на месте происшествия. Как сообщает местное издание Топор, парни шли через поле в соседнее село и в наушниках слушали музыку с мобильного телефона.

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“Разразившаяся гроза не испугала сельчан. Буквально через 15 минут после начала грозы молния поразила одного из молодых людей. Его товарищу досталось меньше - только отбросило в сторону, лишив сознания“, - пишет издание.

Второй пострадавший в настоящее время находится в реанимационном отделении Белгород-Днестровской больницы.

Напомним, в этот же день, 31 июля, молния убила мужчину во Львовской области. 

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Теги: смерть, молния, жертвы, Одесская область, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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