Во Львове женщина бросилась под колеса маневрового поезда

На перегоне Песочная-Николаев Львовской железной дороги маневровый поезд №8502 смертельно травмировал женщину в возрасте примерно 40-45 лет.

В ночь на 1 августа на Львовской железной дороге женщина бросилась под колеса маневрового поезда, в результате чего погибла. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

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В частности, отмечено, что на перегоне Песочная-Николаев Львовской железной дороги (Николаевский район) маневренный поезд №8502 в составе трех вагонов смертельно травмировал женщину в возрасте примерно 40-45 лет.

Как сообщается, тело женщины направили в морг Николаевской больницы. В областной полиции предварительно квалифицируют это событие как самоубийство. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее под Черновцами авто столкнулось с поездом. Погибло два человека.