В Житомире заключенный сбежал через окно больничного туалета

Мужчина сбежал из окна туалета Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра.

В больницу заключенный был доставлен из-за жалоб на здоровье zt.npu.gov.ua

В Житомире тюремный заключенный совершил побег через окно больничного туалета. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Житомирской области.

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Осужденный - Пузовиков Артем Игоревич 1998 года рождения, выбрался из окна туалета Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра, куда был доставлен в связи с жалобами на здоровье.

В ноябре 2017 Пузовиков был осужден по ч.3 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Также мужчина неоднократно привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.

Он является уроженцем Житомира, однако до осуждения проживал в столице.

Позже появилась информация о том, что Пузовиков задержан и возвращен в исправительное учреждение.

Напомним, 24 июля из колонии в Бердичеве сбежали двое опасных преступников.