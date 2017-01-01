В Житомире заключенный сбежал через окно больничного туалета
В Житомире тюремный заключенный совершил побег через окно больничного туалета. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Житомирской области.
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Осужденный - Пузовиков Артем Игоревич 1998 года рождения, выбрался из окна туалета Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра, куда был доставлен в связи с жалобами на здоровье.
В ноябре 2017 Пузовиков был осужден по ч.3 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Также мужчина неоднократно привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.
Он является уроженцем Житомира, однако до осуждения проживал в столице.
Позже появилась информация о том, что Пузовиков задержан и возвращен в исправительное учреждение.
Напомним, 24 июля из колонии в Бердичеве сбежали двое опасных преступников.