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В Житомире заключенный сбежал через окно больничного туалета

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Мужчина сбежал из окна туалета Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра.
В больницу заключенный был доставлен из-за жалоб на здоровье
В больницу заключенный был доставлен из-за жалоб на здоровье
zt.npu.gov.ua

В Житомире тюремный заключенный совершил побег через окно больничного туалета. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Житомирской области. 

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Осужденный - Пузовиков Артем Игоревич 1998 года рождения, выбрался из окна туалета Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра, куда был доставлен в связи с жалобами на здоровье. 

В ноябре 2017 Пузовиков был осужден по ч.3 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Также мужчина неоднократно привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.

Он является уроженцем Житомира, однако до осуждения проживал в столице.

Позже появилась информация о том, что Пузовиков задержан и возвращен в исправительное учреждение. 

Напомним, 24 июля из колонии в Бердичеве сбежали двое опасных преступников.

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Теги: Житомир, тюрьма, побег, больница, окно, туалет
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