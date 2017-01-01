Стало известно о крупных потерях среди боевиков ЛДНР за июль

Боевики пытаются систематически занижать официальное количество ликвидированных и раненых террористов.

За июль убито 31 боевика, но цифра может быть больше facebook.com/ukrop.bc

По итогам июля подразделения боевиков ЛДНР потеряли убитыми 31 сепаратиста и 68 ранеными

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Также, по его словам, около 68 наемников получили ранения различных степеней тяжести.

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“Небоевые потери составили 12 террористов (суицид, нарушения мер безопасности, убийство по неосторожности)“, - сообщил офицер и добавил, что эта цифра может отличаться в большую сторону.

Ранее сообщалось, главарь боевиков ДНР Александр Захарченко получил ранение и ныне передвигается на костылях.

Напомним, 31 июля в зоне ООС сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий ВСУ был ранен.

По данным разведки, за прошедшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали двоих боевиков и еще шестерых ранили.