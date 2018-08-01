Убийство Сармата: бердянцы митингуют, исполком облили "кровью"

В Бердянске ветераны АТО и неравнодушные горожане вышли на улицы, требуя расследования убийства Виталия Олешко и наказания виновных.

Полиция не реагировала на угрозы, которые получал Олешко перед убийством zp.depo.ua

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В Бердянске 1 августа колонна АТОвцев отправилась в отделение полиции. От полицейских требуют сообщить о результатах расследования и рассказать, что говорят задержанные по подозрению в убийстве. Полицейские взамен ссылаются на тайну следствия. Полицейских также упрекают, что они не реагировали на угрозы, которые получал Олешко перед убийством.

Об этом сообщает портал Depo.Запорижжя со ссылкой на трансляцию в Facebook АТОвця Андрея Маджарово, на глазах которого был убит Сармат.

АТОвцы требуют в полиции предоставить охрану семье Олешко. Расходиться из-под здания полиции не собираются.

Митингующие также побывали перед зданием исполкома Бердянского горсовета. Кто-то облил вход в здание красной краской - это было сделано с намеком на кровь и причастность к убийству местных властей.

Напомним, Виталий Олешко с позывным Сармат 31 июля в Бердянске был застрелен из ружья в спину на глазах у жены и друга во дворе отеля, который принадлежит его семье.

В течение нескольких часов были задержаны четверо подозреваемых.