Убийство Сармата: бердянцы митингуют, исполком облили "кровью"
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В Бердянске 1 августа колонна АТОвцев отправилась в отделение полиции. От полицейских требуют сообщить о результатах расследования и рассказать, что говорят задержанные по подозрению в убийстве. Полицейские взамен ссылаются на тайну следствия. Полицейских также упрекают, что они не реагировали на угрозы, которые получал Олешко перед убийством.
Об этом сообщает портал Depo.Запорижжя со ссылкой на трансляцию в Facebook АТОвця Андрея Маджарово, на глазах которого был убит Сармат.
АТОвцы требуют в полиции предоставить охрану семье Олешко. Расходиться из-под здания полиции не собираются.
Митингующие также побывали перед зданием исполкома Бердянского горсовета. Кто-то облил вход в здание красной краской - это было сделано с намеком на кровь и причастность к убийству местных властей.
Напомним, Виталий Олешко с позывным Сармат 31 июля в Бердянске был застрелен из ружья в спину на глазах у жены и друга во дворе отеля, который принадлежит его семье.
В течение нескольких часов были задержаны четверо подозреваемых.