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Убийство Сармата: бердянцы митингуют, исполком облили "кровью"

Спецтема: Убийство Сармата
Комментариев: 2
В Бердянске ветераны АТО и неравнодушные горожане вышли на улицы, требуя расследования убийства Виталия Олешко и наказания виновных.
Полиция не реагировала на угрозы, которые получал Олешко перед убийством
Полиция не реагировала на угрозы, которые получал Олешко перед убийством
zp.depo.ua

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В Бердянске 1 августа колонна АТОвцев отправилась в отделение полиции. От полицейских требуют сообщить о результатах расследования и рассказать, что говорят задержанные по подозрению в убийстве. Полицейские взамен ссылаются на тайну следствия. Полицейских также упрекают, что они не реагировали на угрозы, которые получал Олешко перед убийством.

Об этом сообщает портал Depo.Запорижжя со ссылкой на трансляцию в Facebook АТОвця Андрея Маджарово, на глазах которого был убит Сармат.

АТОвцы требуют в полиции предоставить охрану семье Олешко. Расходиться из-под здания полиции не собираются.

Митингующие также побывали перед зданием исполкома Бердянского горсовета. Кто-то облил вход в здание красной краской - это было сделано с намеком на кровь и причастность к убийству местных властей.

Напомним, Виталий Олешко с позывным Сармат 31 июля в Бердянске был застрелен из ружья в спину на глазах у жены и друга во дворе отеля, который принадлежит его семье.

В течение нескольких часов были задержаны четверо подозреваемых. 

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Теги: полиция, Бердянск, убийство, доброволец, Запорожская область, подозреваемые, участник АТО
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Комментариев (2)
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realМовчанюк    01.08.2018, 13:05
Оценка:  0
realМовчанюк
И такое творится во всех регионах Страны!!! До коле ... ???
Vesna_Krasna4    01.08.2018, 12:34
Оценка:  -2
Vesna_Krasna4
Бердянцы митингуют? Вряд ли их интересует убийство какого-то отжимщика чужого имущества.
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