Друг и свидетель убийства Сармата рассказал о деталях

В момент убийства рядом с Олешко находился его друг Маджаров, он шел за ним и уже после двойного выстрела увидел убийцу.

Бывший участник АТО Андрей Маджаров и друг убитого ветерана батальона Донбасс Виталия Олешко (Сармат) рассказал о деталях стрельбы.

По его словам, он находился вместе с Сарматом в момент убийства, передает Апостроф.

“Мы с побратимами-активистами приехали к дому Виталия на автомобиле. Нас было четверо. Там возле дома небольшая стоянка, а от нее недалеко ворота дома. Ребята остались в машине, они укладывали в сумку оборудование, а мы с Виталиком вышли. Мы зашли во двор, Виталик на два-три шага шел впереди меня. Мы прошли калитку, вошли на территорию двора и сразу же раздался двойной выстрел у меня над левым ухом“, - рассказал Маджаров.

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Он отметил, что близкие выстрелы его оглушили и он не сразу смог понять произошедшее.

“Меня немного оглушило, пошатнуло, я увидел, что Виталик упал. Я повернул голову в сторону калитки, откуда раздался выстрел, и увидел молодого мужчину с бородой, который направил на меня двуствольную винтовку, но я так понял, что два заряда попали в Виталика: один в затылочную часть головы, а другой в спину. Я сразу же ногой ударил по железной калитке, так как думал, что человек выстрелит и в меня. Потом за территорией двора я услышал еще выстрелы. Открыл калитку и увидел, как наши ребята со своего легального травматического оружия открыли огонь в сторону Таврии, где был убийца“, - закончил Маджаров.

Напомним, 31 июля в полиции сообщили, что по подозрению в убийстве Олешко задержали пятерых человек. Один из них, предположительно исполнитель убийства, является бывшим участником боевых действий на Донбассе.

Позднее, 1 августа, в Бердянске прошли митинги в связи с резонансным убийством. Во время акции митингующие облили кровью исполком.