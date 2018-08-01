В Киеве эвакуировали Высший совет правосудия
На телефон Национальной полиции снова поступило сообщение о заминировании здания Высшего совета правосудия.
Правоохранители эвакуировали сотрудников Высшего совета правосудия из здания на ул. Студенческой в Шевченковском районе из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко на своей странице в Facebook в среду, 1 августа.
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“На телефон Национальной полиции снова поступило сообщение о заминировании здания ВСП. Работа учреждения остановлена, всех сотрудников и посетителей эвакуировали из здания“, - написала она.
Напомним, 13 июля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании здания Шевченковского райсуда, где должны принять решение, продлевать ли меру пресечения нардепу Надежде Савченко.
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