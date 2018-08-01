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В Киеве эвакуировали Высший совет правосудия

Комментариев: 1
На телефон Национальной полиции снова поступило сообщение о заминировании здания Высшего совета правосудия.
Людей эвакуировали из здания на улице Студенческой
Людей эвакуировали из здания на улице Студенческой
Оксана Лысенко / Facebook

Правоохранители эвакуировали сотрудников Высшего совета правосудия из здания на ул. Студенческой в Шевченковском районе из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко на своей странице в Facebook в среду, 1 августа.

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“На телефон Национальной полиции снова поступило сообщение о заминировании здания ВСП. Работа учреждения остановлена, всех сотрудников и посетителей эвакуировали из здания“, - написала она.

Работа учреждения остановлена
Работа учреждения остановлена
Оксана Лысенко / Facebook

Напомним, 13 июля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании здания Шевченковского райсуда, где должны принять решение, продлевать ли меру пресечения нардепу Надежде Савченко. 

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Теги: Киев, эвакуация, минирование, заминирование, Высший совет правосудия
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Комментариев (1)
realМовчанюк    01.08.2018, 13:03
Оценка:  -1
realМовчанюк
А кому нужны "высшие советы" всевозможных мёртвых структур в стране бардака?
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