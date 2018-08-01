"Наказать зло": перед МВД требуют расследовать нападения на активистов

Среди плакатов митингующих ставится следующий вопрос: МВД, вы соучастники или профессиональные импотенты?

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В Киеве представители общественных организаций проводят под зданием Министерства внутренних дел акцию Наказать зло, требуя от правоохранителей расследовать нападения и убийства активистов и журналистов.

Об этом сообщает Укринформ.

Участие в мероприятии, организованном общественной инициативой Декларация неравнодушных, берут около 150 человек, которые держат плакаты с надписями Безнаказанность убивает, Ненаказанное зло растет и т.п.

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Председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик отметила, что была шокирована известием о нападении в Херсоне на управляющую делами исполнительного комитета горсовета Екатерина Гандзюк.

“Это не ее облили кислотой, а всех нас. И сделали это для того, чтобы запугать гражданских активистов, которые противостоят коррупционерам на местах“, - заявила Печончик.

По ее словам, возглавляемая ею общественная организация после Революции достоинства зафиксировала много случаев повреждения имущества активистов, их избиение, а также ряд убийств. Печончик утверждает, что в большинстве случаев правоохранители не провели надлежащего расследования, что привело к повторенным нападениям на общественных активистов.

В свою очередь правозащитница Ольга Решетилова отметила, что общественные активисты не чувствуют защиты со стороны правоохранительных органов. По ее словам, изменения в МВД ограничились лишь реформой патрульной полиции. А между тем в последние годы количество нападений на активистов только растет.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой советницу мэра Екатерину Гандзюк. Пострадавшую с серьезными ожогами до 35% поверхности тела доставили в реанимацию, она в тяжелом состоянии.

Киевской области возле города Ирпень в субботу, 16 июня, около 500 местных жителей провели “антикоррупционный автопробег“ в знак протеста игнорирования интересов общества местными властями и бездеятельности правоохранительной системы в регионе. В ходе акции сотни участников потребовали беспристрастного расследования правоохранительными органами дел, открытых против Ирпинского мэра и его команды, которые “зависли“ на неопределенный срок.