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В Минздраве рассказали о правилах кормления грудью

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В Минздраве опубликовали правила кормления ребенка грудью для здоровья и гармоничного развития малыша и комфорта матери.
В Минздраве рассказали о правилах кормления грудью

В Минздраве опубликовали правила грудного вскармливания в честь Всемирной недели кормления грудью, которая начинается с 1 августа. Пост о том, как правильно давать грудь малышу появился на сайте Министерства Здравоохранения

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“Во всемирную неделю грудного вскармливания один за другим будем разрушать мифы о грудном вскармливании. Ведь очень часто самой большой сложностью для женщины, которая начинает кормить грудью, есть дезинформация“, - говорится в сообщении.

Первый и самый мощный миф, который пугает будущих мам: грудное вскармливание – это больно.

“Правда в том, что кормить грудью – это не больно. Но для этого женщина должна знать, как правильно прикладывать ребенка“, - добавляют в Минздраве.

Признаки правильного прикладывания ребенка к груди:

  • подбородок ребенка касается груди;
  • рот ребенка широко открыт;
  • нижняя губа ребенка вывернута наружу;
  • ребенок больше захватывает нижнюю часть ареолы.

Если появились трещины, нужно откорректировать технику прикладывания. Ни в коем случае не обрабатывайте трещины на сосках препаратами, содержащими спирт – это только будет способствовать увеличению трещин. А вот молозиво, молоко и слюна ребенка имеют ранозаживляющие свойства.

Итак, правила грудного вскармливания для молодых мамочек таковы: 

  • В первые минуты жизни младенца необходимо обеспечить ему тактильный контакт с матерью и как можно скорее приложить к груди;
  • Мама и новорожденный ребенок должны находиться в одном помещении 24/7, таким образом будет проще кормить младенца по требованию;
  • Кормить младенца до шести месяцев нужно исключительно грудью, не стоит давать ему других продуктов питания - даже воду. 
  • Никаких бутылочек, сосок и т.д, если возможно исключительно грудное вскармливание;
  • С шести месяцев можно постепенно вводить прикорм, однако кормление ребенка грудью следует продолжать  как минимум до достижения малышом двухлетнего возраста.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили о том, что 14 миллионов украинцев выбрали семейного врача.

 

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Теги: Минздрав, кормление грудью, здоровье, советы, рекомендации
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Комментариев (2)
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VikaGraum    01.08.2018, 14:37
Оценка:  0
VikaGraum
А Супрун, оказывается, заразна. Теперь посты с разъяснениями элементарных вещей уже выходят за авторством всего Министерства в целом.
Глод    01.08.2018, 14:36
Оценка:  0
Глод
Это, типа "Советы от Супрун"?
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