В Минздраве рассказали о правилах кормления грудью
В Минздраве опубликовали правила грудного вскармливания в честь Всемирной недели кормления грудью, которая начинается с 1 августа. Пост о том, как правильно давать грудь малышу появился на сайте Министерства Здравоохранения.
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“Во всемирную неделю грудного вскармливания один за другим будем разрушать мифы о грудном вскармливании. Ведь очень часто самой большой сложностью для женщины, которая начинает кормить грудью, есть дезинформация“, - говорится в сообщении.
Первый и самый мощный миф, который пугает будущих мам: грудное вскармливание – это больно.
“Правда в том, что кормить грудью – это не больно. Но для этого женщина должна знать, как правильно прикладывать ребенка“, - добавляют в Минздраве.
Признаки правильного прикладывания ребенка к груди:
- подбородок ребенка касается груди;
- рот ребенка широко открыт;
- нижняя губа ребенка вывернута наружу;
- ребенок больше захватывает нижнюю часть ареолы.
Если появились трещины, нужно откорректировать технику прикладывания. Ни в коем случае не обрабатывайте трещины на сосках препаратами, содержащими спирт – это только будет способствовать увеличению трещин. А вот молозиво, молоко и слюна ребенка имеют ранозаживляющие свойства.
Итак, правила грудного вскармливания для молодых мамочек таковы:
- В первые минуты жизни младенца необходимо обеспечить ему тактильный контакт с матерью и как можно скорее приложить к груди;
- Мама и новорожденный ребенок должны находиться в одном помещении 24/7, таким образом будет проще кормить младенца по требованию;
- Кормить младенца до шести месяцев нужно исключительно грудью, не стоит давать ему других продуктов питания - даже воду.
- Никаких бутылочек, сосок и т.д, если возможно исключительно грудное вскармливание;
- С шести месяцев можно постепенно вводить прикорм, однако кормление ребенка грудью следует продолжать как минимум до достижения малышом двухлетнего возраста.
Напомним, ранее в Минздраве сообщили о том, что 14 миллионов украинцев выбрали семейного врача.