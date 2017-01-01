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Нацкорпус устроил дымовую завесу возле херсонской прокуратуры

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Национальный корпус устроил пикет у здания прокуратуры Херсонской области из-за нападения на местную активистку Екатерину Гандзюк.
В здании прокуратуры произошло "мелкое задымление"
В здании прокуратуры произошло "мелкое задымление"
УНИАН

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Национальный корпус устроил “дымовой“ пикет у здания прокуратуры Херсонской области из-за нападения на местную активистку Екатерину Гандзюк и требовал встречи с прокурором области.

Об этом в Facebook сообщает Роман Синицын.

Активистов Нацкорпуса не пускали в здание, тогда они зажгли дымовые шашки.

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После “легкого задымления“ здания к пикетчикам вышел прокурор, сообщает один из участников акции Сергей Никитенко. Сейчас представители Нацкорпуса в здании прокуратуры общаются с прокурором.

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Нацкорпус с "мелким боем" прорвался к прокурору
facebook.com/sergij.nikitenko

Напомним, 1 августа в Киеве представители общественных организаций проводят под зданием Министерства внутренних дел акцию Наказать зло, требуя от правоохранителей расследовать нападения и убийства активистов и журналистов.

Ранее, 31 июля, в Херсоне утром напали на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника городского головы Екатерину Гандзюк. Неизвестный плеснул на нее кислоту, после чего Гандзюк была доставлена с ожогами в больницу.

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Теги: Херсонская прокуратура, Нацкорпус, Национальный корпус, националисты, акция, Катерина Гандзюк
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