В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП
Фото с места аварии обнародовали активисты организации Безпечне місто.
В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП
© dumskaya.net
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В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП
В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП
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Автомобиль Nissan Juke под управлением не очень трезвого следователя Приморского отдела полиции Натальи Марышевой врезался в ночь на 1-ое августа в автомобиль, припаркованный на 1-й станции Люстдорфской дороги.
Об этом сообщает Думская.
“Известно, что на экспертизе в медицинском учреждении алкотестер показал 2,23 промилле, а в моче женщины обнаружили 3,46 промилле“, - уточняет издание.
Также отмечается, что при освидетельствовании виновница аварии вела себя неадекватно.
Как сообщалось 3 июля, в Киеве поймали за рулем пьяного работника Высшего спецсуда.