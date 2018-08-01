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В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП

Комментариев: 2
Фото с места аварии обнародовали активисты организации Безпечне місто.
В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП
© dumskaya.net
Фото 1/6
  • В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП
  • В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП
  • В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП
  • В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП
  • В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП
  • В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП
В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП
В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП
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Автомобиль Nissan Juke под управлением не очень трезвого следователя Приморского отдела полиции Натальи Марышевой врезался в ночь на 1-ое августа в автомобиль, припаркованный на 1-й станции Люстдорфской дороги.

Об этом сообщает Думская.

“Известно, что на экспертизе в медицинском учреждении алкотестер показал 2,23 промилле, а в моче женщины обнаружили 3,46 промилле“, - уточняет издание.

Также отмечается, что при освидетельствовании виновница аварии вела себя неадекватно.

Как сообщалось 3 июля, в Киеве поймали за рулем пьяного работника Высшего спецсуда.

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Теги: ДТП, Одесса
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Комментариев (2)
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ultradetka    01.08.2018, 13:37
Оценка:  +2
ultradetka
Жаба пьяная,на взятках денег насобирала,и творит,что хочет.
Zamator    01.08.2018, 13:53
Оценка:  +1
Zamator
С такими промиллями она не пьяная, она в стадии токсического отравления, фактически абсолютно не вменяемая.
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