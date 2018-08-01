В Одессе подполковник полиции устроила пьяное ДТП

Фото с места аварии обнародовали активисты организации Безпечне місто.

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Автомобиль Nissan Juke под управлением не очень трезвого следователя Приморского отдела полиции Натальи Марышевой врезался в ночь на 1-ое августа в автомобиль, припаркованный на 1-й станции Люстдорфской дороги.

Об этом сообщает Думская.

“Известно, что на экспертизе в медицинском учреждении алкотестер показал 2,23 промилле, а в моче женщины обнаружили 3,46 промилле“, - уточняет издание.

Также отмечается, что при освидетельствовании виновница аварии вела себя неадекватно.

Как сообщалось 3 июля, в Киеве поймали за рулем пьяного работника Высшего спецсуда.