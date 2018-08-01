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В полиции рассказали, как задерживали подозреваемых в убийстве Сармата

Спецтема: Убийство Сармата
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Подозреваемых задержали на Приазовском блокпосту и изъяли оружие.
Один из задержанных ранее судим за разбой
Один из задержанных ранее судим за разбой
berdyansk.biz

Начальник ГУ ЧП в Запорожской области Сергей Комиссаров во время брифинга рассказал, как полиция задержала четырех подозреваемых в убийстве участника АТО и общественного активиста Виталия (Сармата) Олешко. 

“На первом блокпосту их узнали и пропустили... потому что мы не знали, есть ли у них оружие, нет оружия“, - рассказал Комиссаров, добавив, что после прохождения первого блокпоста, подозреваемые “были уверены, что они проехали, что к ним нет вопросов“, передает Украинская правда.

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За мужчинами двигалась машина правоохранителей. На другом, Приазовском, блокпосту их уже задержали. Также у них было изъято оружие.

В полиции уточнили, что один из подозреваемых ранее был судим за разбои, кражи.

В полиции пока не говорят, как подозреваемые распределяли роли в совершении преступления. Комиссаров утверждает, что над этим сейчас работает следствие.

Напомним, 31 июля в полиции сообщили, что по подозрению в убийстве Олешко задержали пятерых человек. Один из них, предположительно исполнитель убийства, является бывшим участником боевых действий на Донбассе.

Позднее, 1 августа, в Бердянске прошли митинги в связи с резонансным убийством. Во время акции митингующие облили кровью исполком.

В то же время, бывший участник АТО Андрей Маджаров и друг убитого ветерана батальона Донбасс Виталия Олешко (Сармат) рассказал о деталях стрельбы.

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Теги: Бердянск, убийство, Олешко, Сармат, полиция, подозреваемые, задержание
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