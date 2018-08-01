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За полгода гражданство РФ получили 40 тысяч украинцев

Комментариев: 6
Еще более 30 тысяч граждан Украины получили вид на жительство в России.
За шесть месяцев 39 тысяч 582 гражданина Украины приняли российский паспорт
За шесть месяцев 39 тысяч 582 гражданина Украины приняли российский паспорт
ntv.ru

За первое полугодие текущего года гражданство РФ получили 39 тысяч 582 гражданина Украины.

Такие данные содержат статистические сведения по миграционной ситуации Министерства внутренних дел Российской Федерации, передает Корреспондент

Кроме того, за этот же период было принято решение о выдаче 30 тысяч 462 видов на жительство для украинцев.

Также граждане Украины в первом полугодии получили 38 тысяч 709 разрешений на временное проживание.

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Всего в январе-июне РФ поставила на миграционный учет 858 тысяч 162 гражданина Украины. В то же время, сняты с миграционного учета были 523 тысячи 56 украинцев.

Сообщается также, что в первом полугодии 2018 года 242,2 тыс. граждан Украины въехало в Россию с частным визитом, 238,7 тыс. - на работу, 12,6 тыс. - для учебы и 16,6 тыс. - с целью туризма.

Напомним, в 2017 году РФ предоставила гражданство 85 100 украинцам. Также было выдано 67 022 видов на жительство для украинцев. 

Как сообщалось в январе, Порошенко за год лишил гражданства 5200 человек.

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Теги: Россия, Украина-Россия, гражданство, российский паспорт
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Комментариев (6)
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Операторська    01.08.2018, 15:55
Оценка:  -1
Операторська
а звідкіля ці падлюки?
gtrrewy    01.08.2018, 15:33
Оценка:  -3
gtrrewy
Вот так вот у Пети своё "Остаточне прощавай", а у народа своё.
WTF2wtf    01.08.2018, 15:36
Оценка:  +4
WTF2wtf
Это лишь малая доля местных с оккупированного Донбасса, которые годами пытаются получить российское гражданство.
Потому и значительно больше миграция с оккупированной Россией территории на подконтрольную Украине ...
diver117    01.08.2018, 15:12
Оценка:  +5
diver117
Дать гражданство 4 млн местных на оккупированном Донбассе Вова не думает, ему так дешевле их всех пользовать.
diver117    01.08.2018, 15:13
Оценка:  +4
diver117
И так КрымЕго дорого обходится, а Донбасс третий сорт для него вообще. Только в жертву он принес намного больше народа
WTF2wtf    01.08.2018, 15:38
Оценка:  +2
WTF2wtf
А оно ему надо?
Все по плану.
Крым себе забрал, а Донбасс в расход (и как конкурента россиянам, и как раба, которым торговать будет за статус прихваченного Крыма).
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