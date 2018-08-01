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Украинская армия получила модернизированные истребители - Порошенко

Комментариев: 9
На Львовском авиационно-ремонтном заводе улучшили один из основных боевых самолетов украинской армии - МиГ-29.
Два боевых самолета уже в одной из воинских частей
Два боевых самолета уже в одной из воинских частей
УНИАН

Украинские военные получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1. Об этом сообщил президент Петр Порошенко. 

Два боевых самолета уже в одной из воинских частей. 

Истребитель МиГ-29 - один из основных боевых самолетов Воздушных сил Украины. Его модернизировали, установили более мощную радиолокационную станцию и интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. 

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Модернизацию проводил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями Укроборонпрома. 

Раньше прошел модернизацию еще один самолет - Су-25М1К. Его приняли на вооружение в 2015 году и сейчас уже поставляется Воздушным силам ВСУ. 

Напомним, в июле командование Воздушных сил ВСУ сообщило о возможном усилении противовоздушного щита. 

Позднее, 24 июля, в Минобороны заявили, что авиация операции Объединенных сил готова дать адекватный ответ на любую угрозу с моря.

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Теги: авиация, самолеты, ВВС, ВСУ, Порошенко, МиГ-29МУ1, модернизация
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Комментариев (11)
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scalemodels-ru    01.08.2018, 16:11
Оценка:  -2
scalemodels-ru
умора, этот мусор отличается от штатного 9.13 только станцией ГПС. Все. Мусора этого в кол-ве 6 штук в Василькове. Лично осматривал первый 29й МУ-1 в ЛАРЗе в 2009г. Ничего примечательного кроме понтового названия. в остальном все тот же 90й год
ScreamingMad    01.08.2018, 16:17
Оценка:  0
ScreamingMad
Так и такого не было летающего еще недавно.
Россия заставляет поднимать все, что можно.
scalemodels-ru    01.08.2018, 16:21
Оценка:  0
scalemodels-ru
Чего не был??? Малый- этот хлам бортовыми № 29 и 11 летает с 2009г в Василькове, 03 и 04 с 2011, 05 и 06 с 2017. Чего не было ? ПОно не ничем от штатных совковых 9.13 не отличается. Только ГПС приемник и дисплей.
ScreamingMad    01.08.2018, 16:21
Оценка:  0
ScreamingMad
Сам то наверное никогда не работал в условиях когда по тебе реально плотно работает армейское ПВО, а не пукалки-калаши абрековские?
На Донбасс раша своего ПВО дофига натянула
DARTOV    01.08.2018, 15:36
Оценка:  -4
DARTOV
Ну прямь как самолеты НАТО и аж два штуки. Новость - как вроде целый полк новый появился на Украине. У этих самолетов давно закончился ресурс и летать на них - это как быть камикадзе. Жаль, одну из самых самых армий и разграбили воришки наши отечественные.
WTF2wtf    01.08.2018, 15:39
Оценка:  +4
WTF2wtf
Россия нам сильно помогла, сбивая наши самолеты над Донбассом?
WTF2wtf    01.08.2018, 15:39
Оценка:  +4
WTF2wtf
И не только наши, как оказалось ...
gtrrewy    01.08.2018, 15:16
Оценка:  -4
gtrrewy
Это уже практически стандарты НАТО ))
medved3558    01.08.2018, 15:01
Оценка:  +3
medved3558
если транспортная авиация, то да, на передовой транспортники не эффективны. Штурмы и истребители себя показали, но мало пишут об этом
Глод    01.08.2018, 14:50
Оценка:  -7
Глод
В ООС авиация все-равно не используется. Она показала свою неэффективность ещё в 2014.
Herr-anarchist    01.08.2018, 14:44
Оценка:  -4
Herr-anarchist
крыльями машет порошенко
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