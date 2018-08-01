Украинская армия получила модернизированные истребители - Порошенко

На Львовском авиационно-ремонтном заводе улучшили один из основных боевых самолетов украинской армии - МиГ-29.

Два боевых самолета уже в одной из воинских частей УНИАН

Украинские военные получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

Два боевых самолета уже в одной из воинских частей.

Истребитель МиГ-29 - один из основных боевых самолетов Воздушных сил Украины. Его модернизировали, установили более мощную радиолокационную станцию и интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации.

Читай также: Добровольческая армия Яроша может стать частью ВСУ

Модернизацию проводил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями Укроборонпрома.

Раньше прошел модернизацию еще один самолет - Су-25М1К. Его приняли на вооружение в 2015 году и сейчас уже поставляется Воздушным силам ВСУ.

Напомним, в июле командование Воздушных сил ВСУ сообщило о возможном усилении противовоздушного щита.

Позднее, 24 июля, в Минобороны заявили, что авиация операции Объединенных сил готова дать адекватный ответ на любую угрозу с моря.