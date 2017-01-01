В Сумской области КамАз сбил насмерть 6-летнего ребенка

От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи.

Мальчик скончался в карете скорой по дороге в больницу УНИАН

Во вторник, 31 июля, в городе Ахтырка Сумской области произошло ДТП, жертвой которого стал шестилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области.

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Следственно-оперативной группой, которая выезжала на место происшествия, было установлено, что 62-летний водитель “КамАЗа-5511“, загруженного зерном, двигался в направлении Ахтырского комбината хлебопродуктов, не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил наезд на шестилетнего ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть.

В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался в карете скорой помощи.



По предварительным данным, водитель был трезв. По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего“. Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.



Напомним, ранее в ДТП с мотоциклом во Львовской области пострадали двое детей.