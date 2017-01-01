На Волыни на свадьбе произошло массовое отравление

По данному факту следователи начали уголовное производство.

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В одном из сел Киверцивского района Волынской области с субботу, 28 июля, на свадьбе отравились гости. Всего в больницу госпитализировали 6 граждан.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Празднование проходило в одном из развлекательных заведений района. В настоящее время в Волынскую областную инфекционную больницу госпитализировано 6 человек. Угрозы их жизни нет.

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По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось 31 июля, под Днепром в ДТП погибли жених и невеста.