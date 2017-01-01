Юрист сообщил о передаче НАПК секретного документа депутату Павелко

Глава Нацагенства по предотвращению коррупции Александр Мангул может быть привлечен к ответственности – в связи с противозаконным “сливом“ председателю Бюджетного комитета Верховной Рады Андрею Павелко секретного документа Агентства.

Об этом на своей странице в Facebook заявил юрист ОО “Инициативы будущего“ Олег Скупинский, заметив: речь идет об адресованном Главе Департамента НАБУ по предотвращению конфликта интересов Ирине Мостовой письме от директора прибыльной компании UEFA Events SA, членом Совета директоров которой незаконно является Павелко, являющегося одним из материалов проверки НАПК самого Павелко – касаемо наличия в его деятельности конфликта интересов.

Так, выдержка из данного письма была опубликована на официальной странице Федерации футбола в Facebook, президентом которой также является Павелко, преследуя целью доказать законность его одновременного пребывания на вышеуказанных постах в связи с вроде как неприбыльностью организации – что было опровергнуто тем же Скупинским в его блоге на Цензор.net.

Опираясь на законодательство Швейцарии, на чьей территории зарегистрирована UEFA Events SA, он доказывает как прибыльность компании, так и незаконность пребывания Павелко в составе ее правления – “Оборот компании в миллиард долларов в разы превышает допустимый порог для приобретения статуса неприбыльной организации, составляющий всего 20 тыс. швейцарских франков“.

Вместе с тем, комментируя передачу Мангулом вышеуказанного документа Павелко, Скупинский заявляет, что по данному факту им “было составлено и подано 2 обращения: непосредственно в НАПК и в НАБУ“, отмечая при этом, что “такие действия главы НАПК содержат признаки:

· административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ст. 172-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Незаконное использование информации, ставшей известна лицу в связи с выполнением служебных или иных определенных законом полномочий, санкция – штраф в 100-150 необлагаемых минимумов – ред.);

· преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, санкция: среди прочего – лишение свободы на срок от 3 до 6 лет – ред.);

· преступления, предусмотренного ст. 396 Уголовного кодекса Украины (Сокрытие преступления, санкция: среди прочего, исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет – ред.)“.

Кроме того, он подчеркивает: разглашение указанной информации было осуществлено Мангулом в его личных интересах, “заключающихся в оправдании блокировки им предусмотренных законом действий“ – передачи материалов проверки Павелко в суд.

“Судя по всему, на иконостасе Андрея Павелко, где уже красуются должности Главы бюджетного комитета ВР, заместителя фракции БПП, Президента ФФУ и члена правления UEFA Events SA не хватает еще одного – Серого кардинала НАПК, который вместо господина Мангула дергает за ниточки и рулит процессом главного антикоррупционного органа страны. А пока ждем очередную креативную отписку от ФФУ, ой, от НАПК. Они, наверное, уже и сами путаются, кто за кого лямку тянет“, – иронически резюмирует Скупинский.

В свою очередь, Антикоррупционная прокуратура, возглавляемая вице-президентом ФФУ Назаром Холодницким, сразу же после разоблачения Скупинским “слива“ НАПК секретной информации Павелко заявила на своей официальной странице в Facebook о разглашении одним из нардепов “искаженной информации о ходе и результатах предварительного расследования отдельных уголовных производств Бюро“.

При этом, не называя ни конкретного производства, ни имени разгласителя, САП отмечает: совершенное им деяние не только подтверждает его осведомленность “с выдержками из служебных документов НАБУ, составляющими тайну досудебного расследования“, но и свидетельствует о получении им этих сведений “еще на стадии согласования соответствующих процессуальных решений“.

В то же время, в Прокуратуре подчеркнули свою обеспокоеность регулярным “разглашением сведений уголовных производств НАБУ“.

Как известно, петиция с требованием к Президенту Порошенко расследования коррупционной схемы Павелко, в результате реализации которой было присвоено 160 млн гривен госсредств уже собрала более 19 тыс. подписей, выбившись в ТОП по количеству голосов среди готовящихся обращений к главе государства.