Под Ровно археологи раскапывают стоянку, которой 15 тысяч лет

Раскопки называются "Верхний палеолит Волыно- Люблинской возвышенности".

Раскопки будут продолжаться до конца августа Скриншот из видео

В урочище Бармацьке, которое находится недалеко от Ровно, археологи Украины и Германии нашли стоянку периода палеолита возрастом почти 15 000 лет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

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“Находим наконечники для метательного, дистанционного оружия, которыми тогдашние охотники охотились на животных, преимущественно на северных оленей. Это - основная фауна, остатки которой мы здесь находим. Основные же находки - кремневые орудия труда и отходы их производства, кости животных, на которых тогда охотились. А еще - украшения, они преимущественно нашивались на одежду, изготавливали их из раковин, ископаемых моллюсков, которые находим в местных песках“, - рассказал директор Института археологии Национальной академии наук Украины Виктор Чубай.

Как предполагает ученый, возраст этой стоянки - почти 15 тысяч лет. Раскопки здесь будут продолжаться до конца августа, а исследовать окружающую территорию будут почти два года.

Раскопки называются “Верхний палеолит Волыно- Люблинской возвышенности“ и параллельно охватывают и территорию Польши. В группе археологов работают трое немецких исследователей и специалисты Института археологии.

Проект финансирует Фонд научных исследований Германии и Национальная Академия наук Украины.

Найденные артефакты сначала будут изучать в Институте археологии НАН Украины, а впоследствии они станут экспонатами Ровенского краеведческого музея

Само же Бармаковское заповедное урочище, где ведутся археологические раскопки, получило заповедный статус для сохранения здесь редких растений степного происхождения и насекомых. Кроме того, в урочище растет очень много различных лекарственных растений.

Как сообщалось 31 июля, под Николаевом археологи нашли ценные артефакты IV века.