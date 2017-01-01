Гройсман показал железнодорожные пути в аэропорт Борисполь

Строители уже проложили пути для железнодорожного экспресса в аэропорт Борисполь.

Гройсман уточнил, что строительство укладывается в сроки twitter.com/VGroysman

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что строители уже проложили пути для железнодорожного экспресса в аэропорт Борисполь.

Соответствующие фото он опубликовал в Twitter.

“Укладываемся в заранее очерченные сроки. Железнодорожники и строители работают на полную мощность. Весь проект - пути, платформы, подъездные пути - уже вырисовывается. Пути к путепроводу есть“, - написал премьер.

Экономия бюджета уже составила около 120 млн гривен twitter.com/VGroysman

Всего в проект заложено 700 млн гривен twitter.com/VGroysman

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Пресс-служба Кабмина сообщает, что железнодорожный экспресс “строится с незначительным опережением графика, а экономия бюджета проекта уже составила около 120 миллионов гривен“.

“До 1 декабря все будет завершено. Будет налажено сообщение от Киев-Пассажирский с аэропортом Борисполь - нашими воздушными воротами“, - цитирует пресс-служба Кабмина Гройсмана.

Напомним, в феврале сообщалось, что Кабмин поддержал разработанный ОАО Укрзализныця проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения в Борисполь за 700 миллионов гривен.

Линию проложат от вокзала Киев-Пассажирский, через станцию ​​Выдубичи до терминала D аэропорта Борисполь. Расчетное время в пути - 35 минут.

Предполагается, что на линии будет курсировать 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места. Запустить ветку планируют до 1 декабря.