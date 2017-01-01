В Харькове полицейские выбивали признания у студентов

Издевательства происходили в служебном кабинете, где правоохранители в итоге выбили из задержанных признания в "совершении хулиганских действий".

Полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет golos.ua

В Киевский районный суд Харькова направлен обвинительный акт против двух полицейских одного из районных отделов города, которые выбивали “признания“ у несовершеннолетних студентов.

Об этом сообщает региональная прокуратура в среду, 1 августа.

“Досудебным расследованием установлено, что в мае прошлого года участковые офицеры полиции (майор и лейтенант) силой заставили двух несовершеннолетних студентов Национального аэрокосмического университета им. Жуковского Харьковский авиационный институт признаться в нарушении правопорядка“, - говорится в сообщении.

По данным следствия, в тот вечер студенты были на концерте, проходившем на стадионе университета, и, чтобы лучше видеть сцену, залезли на бетонные плиты рядом с площадкой. Это не понравилось полицейским, которые в это время были рядом.

“Они подошли к подросткам и приказали им слезть на землю, те отказались. Правоохранители схватили ребят за руки и стали тянуть к участковому пункту. Студенты упирались. Правоохранители применили силу“, – рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что полицейские выкручивали парням руки, били их и душили.

Кроме того издевательства продолжились и в служебном кабинете, где правоохранители в итоге выбили из задержанных признания в “совершении хулиганских действий“.

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“Согласно выводам экспертизы, студенты получили телесные повреждения (один из пострадавших получил сотрясение головного мозга, ссадины на лице и теле, второй – синяки и ссадины). Сейчас один из правоохранителей (старший лейтенант полиции 1995 г.р.) уволился с занимаемой должности. Второй (майор полиции 1983 г.р.) отстранен от занимаемой должности“, – добавили в надзорном ведомстве.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее в Харькове двое полицейских избили мужчину в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский. Позже стало известно, что правоохранителей уволили.