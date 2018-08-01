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В партии Разумная сила прошли обыски, - заявление партии

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В партии Разумная сила прошли обыски, - заявление партии

Первого августа в офисах политической партии “Разумная сила“, а также в квартирах руководства сотрудники СБУ провели обыски. 

Об этом идет речь в официальном заявлении партии

“Сотрудники политического розыска – СБУ – были крайне вежливы и аккуратны. За что им отдельная благодарность. “Жить по-новому“ в данном случае – в полной мере!  В следующий раз мы надеемся, что наши спецслужбы, которые преследуют любых непровластных перспективных политиков придут все же по предварительному предупреждению или нашему приглашению. В ответ обещаем наше радушие, горячий чай и торт “Рошен“, - сказано в заявлении.

По мнению политиков, это является проявлением политического давления из-за того, что партия активно готовится к президентской и парламентской выборным кампаниям. 

“Это и есть – реальная причина прихода непрошенных гостей в наше жилище и наши рабочие кабинеты. Режим в очередной раз показал свою неприглядную физиономию и продемонстрировал нерукопожатное поведение. Мы понимаем: чем ближе выборы, тем сильнее будет травля и беспредел в отношении любых непровластных, новых и хорошо организованных политических сил“, - подчеркивают в “Разумной силе“.

На данный момент представители политической силы выясняют, в чем заключается формальная причина обысков в партии, потому как, по их мнению, фактической и обоснованной существовать не может.

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