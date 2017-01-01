Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Грузовикопад: в центре Одессы под двумя авто провалился асфальт

Комментариев: 0
Один из грузовиков провалился возле рынка Привоз.
Грузовикопад: в центре Одессы под двумя авто провалился асфальт
© dumskaya.net
Фото 1/6
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
Грузовикопад: в центре Одессы под двумя авто провалился асфальт
Никто из людей не пострадал
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В центре Одессы на перекрестке улиц Осипова и Малой Арнаутской утром 1 августа произошло обрушение асфальта на тротуаре, в образовавшуюся дыру провалился грузовик. Позже другой грузовик также провалился возле рынка Привоз.

Об этом сообщает Думская.

Читай также: В Киеве на Вознесенке провалился асфальт: образовалась большая яма

Как сообщил одесский общественник Олег Михайлик, пустой грузовик задним колесом угодил в яму, образовавшуюся на перекрестке улиц Осипова и Малой Арнаутской.

"При этом это все происходило на тротуаре, на который грузовик заезжать по правилам не должен", - отмечает издание.

Позже сало известно, что это был не единичный случай в этот день.

"Второй за день провал случился сегодня в центре Одессы. На этот раз яма образовалась на проезжей части возле Привоза. В провал задним колесом угодил грузовик", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 25 июля, в Запорожской области автокран провалился под асфальт.

Поделись:
Теги: асфальт, дороги, грузовик, обвал, Одесса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь