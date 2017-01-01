Грузовикопад: в центре Одессы под двумя авто провалился асфальт

Один из грузовиков провалился возле рынка Привоз.

В центре Одессы на перекрестке улиц Осипова и Малой Арнаутской утром 1 августа произошло обрушение асфальта на тротуаре, в образовавшуюся дыру провалился грузовик. Позже другой грузовик также провалился возле рынка Привоз.

Об этом сообщает Думская.

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Как сообщил одесский общественник Олег Михайлик, пустой грузовик задним колесом угодил в яму, образовавшуюся на перекрестке улиц Осипова и Малой Арнаутской.

"При этом это все происходило на тротуаре, на который грузовик заезжать по правилам не должен", - отмечает издание.

Позже сало известно, что это был не единичный случай в этот день.

"Второй за день провал случился сегодня в центре Одессы. На этот раз яма образовалась на проезжей части возле Привоза. В провал задним колесом угодил грузовик", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 25 июля, в Запорожской области автокран провалился под асфальт.