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В Тернопольской области грузовик задавил 8-летнюю девочку на тротуаре

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Мать девочки доставлена в больницу с телесными повреждениями.
От полученных травм ребенок скончался на месте
От полученных травм ребенок скончался на месте
tp.npu.gov.ua

В городе Чортков Тернопольской области грузовик совершил смертельный наезд на восьмилетнюю девочку. Также автомобиль сбил ее мать - женщина доставлена в больницу с телесными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба ГНПУ в Тернопольской области. 

По данным правоохранителей, ребенок скончался до приезда скорой помощи. 

“Дорожно-транспортное происшествие задокументировали правоохранители в Чорткове. Там под колесами автомобиля марки Mitsubishi Canter погиб восьмилетняя ребенок“, - говорится в сообщении полиции. 
Мать ребенка госпитализирована с телесными повреждениями
Мать ребенка госпитализирована с телесными повреждениями
tp.npu.gov.ua

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Сведения о происшествии внесены в Единый Реестр за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

В Тернопольской области грузовик насмерть сбил ребенка н...
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Водитель грузовика задержан и отправлен в медучреждение, чтобы проверить его на состояние опьянения. Также выяснилось, что задержанный 2009 года уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был осужден к 4 годам лишения свободы условно. Продолжается следствие.
 
Напомним, в этот же день в Сумской области КамАЗ сбил насмерть шестилетнего мальчика.
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Теги: Тернопольская область, чортков, грузовик, сбил насмерть, ребенок, погибшая
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