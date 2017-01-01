В Тернопольской области грузовик задавил 8-летнюю девочку на тротуаре

Мать девочки доставлена в больницу с телесными повреждениями.

В городе Чортков Тернопольской области грузовик совершил смертельный наезд на восьмилетнюю девочку. Также автомобиль сбил ее мать - женщина доставлена в больницу с телесными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба ГНПУ в Тернопольской области.

По данным правоохранителей, ребенок скончался до приезда скорой помощи.

“Дорожно-транспортное происшествие задокументировали правоохранители в Чорткове. Там под колесами автомобиля марки Mitsubishi Canter погиб восьмилетняя ребенок“, - говорится в сообщении полиции.

Мать ребенка госпитализирована с телесными повреждениями tp.npu.gov.ua

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Водитель грузовика задержан и отправлен в медучреждение, чтобы проверить его на состояние опьянения. Также выяснилось, что задержанный 2009 года уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был осужден к 4 годам лишения свободы условно. Продолжается следствие.