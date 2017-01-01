В Белой Церкви из собора украли икону за 15 тысяч гривен

Задержать злоумышленника удалось "по горячим следам".

В городе Белая Церковь Киевской области из собора была похищена икона стоимостью 15 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

30 июля священнослужители Спасо-Преображенского собора г. Белая Церковь Киевской области обратились по спецлинии 102 с заявлением, что неизвестный украл икону преподобного Серафима Саровского, приблизительная стоимость которой составляет приблизительно 15 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Читай также: В Киеве лже-священник обворовал храм На место происшествия сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции. После проведения ряда розыскных мероприятий правоохранители задержали вора. Им оказался 22-летний местный житель, который в настоящее время находится под следствием за совершение имущественных преступлений. На место происшествия сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции. После проведения ряда розыскных мероприятий правоохранители задержали вора. Им оказался 22-летний местный житель, который в настоящее время находится под следствием за совершение имущественных преступлений.

Как отмечается в сообщении, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Следственные действия продолжаются.