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В Белой Церкви из собора украли икону за 15 тысяч гривен

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Задержать злоумышленника удалось "по горячим следам".
Икону похитил 22-летний местный житель
Икону похитил 22-летний местный житель
kv.npu.gov.ua

В городе Белая Церковь Киевской области из собора была похищена икона стоимостью 15 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

30 июля священнослужители Спасо-Преображенского собора г. Белая Церковь Киевской области обратились по спецлинии 102 с заявлением, что неизвестный украл икону преподобного Серафима Саровского, приблизительная стоимость которой составляет приблизительно 15 000 гривен. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
 

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На место происшествия сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции. После проведения ряда розыскных мероприятий правоохранители задержали вора. Им оказался 22-летний местный житель, который в настоящее время находится под следствием за совершение имущественных преступлений.
 
Как отмечается в сообщении, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Следственные действия продолжаются. 
 
Напомним, ранее в Барышевке, что в Киевской области, мужчина украл церковные колокола чтобы купить водку. 

 

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Теги: Киевская область, Белая Церковь, церковь, кража, икона
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