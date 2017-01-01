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Задержан организатор потасовки в горсовете Харькова - СБУ

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Тренер смешанных единоборств 20 июня этого года принимал активное участие в массовых столкновениях в харьковской мэрии.
В прошлом мужчина входил в состав преступной организации Оплот
В прошлом мужчина входил в состав преступной организации Оплот
Пресс-центр СБУ

Силовики задержали одного из бывших членов преступной организации Оплот, причастного к организации столкновений в Харьковском городском совете, которые произошли в июне этого года. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в среду, 1 августа.

Так, оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин, тренер смешанных единоборств, 20 июня этого года принимал активное участие в массовых столкновениях в харьковской мэрии.

"В частности он провоцировал насильственные действия по отношению к общественным активистам", - сообщили в СБУ.

По информации ведомства, в прошлом мужчина входил в состав преступной организации Оплот.

"Сейчас злоумышленник является активным членом организованной группировки, действующей «под прикрытием» ряда местных охранных структур, и участвует в провокациях, рейдерстве и других действиях, направленных на дестабилизацию ситуации на территории региона", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали мужчину в Харькове, когда он, по информации правоохранителей, готовился выехать в Россию для того, чтобы скрыться от украинского правосудия.

 
Пресс-центр СБУ

Напомним, 20 июня в Харькове неизвестные лица бросили дымовую шашку и распылили газ в здание городского совета. Позже произошли столкновения.

От распыления газа пострадало более сотни человек. Две сотрудницы попали в больницу.

 

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Теги: Харьков, СБУ, горсовет, потасовка, задержание, оплот
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Источник: korrespondent.net

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