Задержан организатор потасовки в горсовете Харькова - СБУ
Силовики задержали одного из бывших членов преступной организации Оплот, причастного к организации столкновений в Харьковском городском совете, которые произошли в июне этого года. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в среду, 1 августа.
Так, оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин, тренер смешанных единоборств, 20 июня этого года принимал активное участие в массовых столкновениях в харьковской мэрии.
"В частности он провоцировал насильственные действия по отношению к общественным активистам", - сообщили в СБУ.
По информации ведомства, в прошлом мужчина входил в состав преступной организации Оплот.
"Сейчас злоумышленник является активным членом организованной группировки, действующей «под прикрытием» ряда местных охранных структур, и участвует в провокациях, рейдерстве и других действиях, направленных на дестабилизацию ситуации на территории региона", - сказано в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали мужчину в Харькове, когда он, по информации правоохранителей, готовился выехать в Россию для того, чтобы скрыться от украинского правосудия.
Напомним, 20 июня в Харькове неизвестные лица бросили дымовую шашку и распылили газ в здание городского совета. Позже произошли столкновения.
От распыления газа пострадало более сотни человек. Две сотрудницы попали в больницу.
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